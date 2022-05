Időben lépjen!

A hétköznapokban is gátlásokat okozhat az elszíneződött fogsor, hát még az ember saját esküvőjén, ahol minden szem az ifjú párra szegeződik! A nagy nap sikere a részleteken múlik! Ha már egyébként is itt volt az ideje a fogfehérítésnek – az egyéni adottságok, a nem megfelelő tisztítás, a dohányzás, bizonyos élelmiszerek, például tea, kávé, vörösbor rendszeres fogyasztása miatt –, tényleg ne halogassa tovább, legalább 3 héttel az esküvő előtt jelentkezzen be lézeres fogfehérítésre!

A biztonságot válassza!

Felejtse el nagyanyáink házi praktikáit, azok nem hatékonyak, ellenben roppant kártékonyak lehetnek. Ilyen például a fogkefére szórt szódabikarbóna, amely a fogsorra dörzsölve irritálhatja a fogzománcot, a nyálkahártyát, és a szuvas fogra kerülve továbbroncsolja azt.

Létezik a fogfehérítésnek olyan módja, amelyet akár a páciens is el tud végezni – speciális sínbe tölthető fehérítőanyag segítségével –, de ez csak akkor biztonságos és hatékony, ha a szakember előzetesen felkészítette rá a fogsort.

Lézeres fogfehérítéssel azonban látványos eredmény érhető el: akár 6–12 árnyalattal világosabb fogai lehetnek – természetesen egyéni adottságoktól függően. A korábbról ismert, UV fénnyel végzett fehérítésnél ez jóval hatékonyabb, eredménye tartósabb. Ha az előzetes állapotfelmérésnél kiderül, hogy nincs szükség fogtömésre, átlagosan két alkalom elegendő a kezelésre.

Bár a hatás szinte azonnal tapasztalható, a következő 7–10 nap után válik igazán látványossá. Kiemelten fontos, hogy ebben a 7–10 napig tartó időszakban fehér diétát tartson, vagyis csakis semleges színű ételeket fogyasszon, például céklát, kávét ne.