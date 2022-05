Az intézmény feladata, hogy előkészítse és megalapozza az élethosszig tartó tanulást, segítse a munkába állást, a szükséges szakmaválasztást, a továbbtanulást.

Megállják a helyüket

Alapvető célja, hogy diákjai a munkaerőpiacon kvalifikált munkaerőként legyenek jelen, képesek legyenek megfelelni a kor aktuális követelményeinek, a munkaerőpiac fokozódó kihívásainak, az élet változó feltételeinek, a továbbtanulási elképzeléseknek. A szakmai tantárgyak elsajátítása mellett fontosnak tartja a közismereti tantárgyak oktatását is, hiszen a 4. év végén a technikumban előrehozott érettségit tehetnek 3 tantárgyból (magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem) a diákok.

Ugródeszka az egyetemre

Erősségei között tudhatja a könnyen megközelíthető épületét (Suli a Marson), a sokrétű duális partneri kapcsolatrendszerét (Szakképzés 4.0), a matematika tantárgynál megjelenő csoportbontást (diákközpontúság), a sokszínű iskolai kulturális életét (aktivitás). Az iskola 2020 óta LanguageCert vizsgahely: diákjai helyben tudnak nyelvvizsgát tenni angol nyelvből. Szoros együttműködés keretében a Pick Szeged kézilabdacsapat ifistái itt tanulhatnak Sport ágazati technikumi osztályban. A továbbtanulást erősíti a technikumban végzők számára, hogy a technikusi bizonyítvány emelt szintű érettségivel egyenértékű. Ezzel, valamint az iskola és néhány kiemelt egyetemmel kialakuló együttműködéssel sokkal gördülékenyebben tudnak bekerülni és integrálódni diákjai a felsőoktatásba. Népszerű egyetemek: NKE Víztudományi Kar, SZTE JGYPK, SZTE TTIK, Neumann János Egyetem, SZTE MK.

Országos versenyeken tarolnak

A szakmai élet szempontjából két országos verseny is fontos szerepet játszik évről évre. Környezetvédelem és vízügy ágazatból minden évben sikerül eljutni 2-2 diáknak az országos megmérettetésig. Idén a Környezetvédelmi technikus OSZTV döntőjébe Ördög Roland és Szász András került be. Felkészítő oktatóik: Bakk Zoltán, Bánfi-Koréh Krisztina és Kiss János. Szász András országos 4. helyezést ért el a megmérettetésen, és elhozta a döntő legjobb szóbeli különdíját, amellyel teljes felmentést kapott a szakmai vizsga alól. A Vízgazdálkodó technikus OSZTV döntőjébe idén Bogár Dávid és Indre Szabolcs jutott be, ahol kiemelkedő szereplésükkel mindketten teljes mentességet szereztek. Felkészítő oktatóik: Lippai Márta és Magyar Tünde.

Az új Szakmajegyzékes Logisztikai technikus OSZTV döntőjére egy kétéves oktatásban részt vevő diákja, Vass Bálint jutott tovább, aki országos 11. helyezést ért el. Felkészítő oktatói: Gajdos Erika, Pálházi Ernő, Révész István, Kovács Mária Magdolna, Kiss Attila.

Szász András

Továbbá 2 fő Logisztikai technikus, valamint 5 fő Informatikai rendszerüzemeltető kapott a szakmai vizsga írásbeli része alól felmentést az OSZTV válogatóiban elért eredményeiért.

Kiemelkedően szerepeltek érettségizős tanulói az ÁSZÉV-versenyeken Sport-, valamint Informatikai ismeretekből. Előbbi szakmai érettségi tárgyból Frank Martin országos 2. helyezést, Csergő Dávid István országos 10. helyezést, Szabó Zsófi országos 15. helyezést ért el. Felkészítő oktatóik: Szabó Csilla, Lengyel Zoltán, Keller Zoltán, Erdész Ákos, Bánáthy János. Informatikai ismeretek szakmai érettségi tárgyból Horváth Kinga továbbjutott, és kiválóan helyt állt a döntőben.

Erős sportszellem

Az iskolában kiemelkedő szerepet játszik a sport és a sport iránti elhivatottság. Fiú- és leányfociban, röplabdában, kosárlabdában, tollaslabdában, továbbá egyéb egyéni és csapatsportokban megyei, országos versenyeken rendszeresen elhozzák az 1‒3. helyezéseket. Ezt az eredményt is elismerve kapta meg a Szegedi Szakképzési Centrum elismerő oklevelét 2022. április 28-án Vér Zsófi és felkészítő oktatója, Linzenbold-Fulajtár Anett a Leány Országos Tollaslabda Diákolimpia B kategóriája VI. korcsoportjában elért 2. helyezésért.

Elhivatott szakembergárda

Masa László

A fenti eredményeket csak úgy érhették el, hogy megfelelő humán erőforrás és infrastruktúra állt rendelkezésre az iskolában. Mind közismereti, mind szakmai oktatói elhivatottak az oktatás és a nevelés iránt. A továbbképzéseken, a konferenciákon keresik azokat a lehetőségeket, amelyekkel fel tudnak zárkózni a mai világ, a mai diákok elvárásaihoz. Minden évben több kolléga magas rangú kitüntetéseket vehet át. A 2021‒22-es tanévben Masa László oktató, egykori gyakorlati oktatásért felelős igazgatóhelyettes a Miniszter Elismerő Oklevelét vehette át, Zsirmik Péter Jenő oktató, egykori szakmai igazgatóhelyettes, valamint Lengyel Zoltán Tamás oktató, volt főigazgató, igazgató és igazgatóhelyettes megkapta a Szeged Szakképzéséért díjat.