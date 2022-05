Ha szegedi gyerek vagy, 11 éves kor alatt megtanulhattad, hogy „Csigabiga szereti a csokifagyit”. De nem csak azt! Bizony, a Mars téri The Box Donut kockafánkjaiért is rajong, ahogy sokan mások is a városban. Mindegy, hogy a mogyorókrémes Hazelnut, a málnás-fehércsokis Raspberry, a vaníliakrémes-kókuszos Coco White vagy a csokikrémes Brownie Boom a kedvenced, egy a lényeg: május 29-én, vasárnap, gyereknapon gyere el a The Box Donutba, és hallgasd meg Mihály Csaba „Csabiga” és D. Nagy Ágnes „Ági Csiga” interaktív zenés műsorát!

A Kerek nap a gyereknap című koncerten biztosan lesz vonatozás, móka és kacagás, tanulhatsz a helyes fogmosásról, a bicajozás tudományáról. Gyere bátran, a Mihály Csaba dalszerzeményeit mesébe foglaló Csiga Duó a fesztiválok, városi rendezvények, falunapok, céges családi napok, óvodai programok rendszeres fellépőjeként biztosan ismerős lesz a számodra!

Mondd meg a szüleidnek, a Mars téri fánkozóban a választék széles, és mindegyik kockafánk nagyon finom, egyszerűen nem lehet megunni.

Gyereknapon mulass velünk, várunk!

TheBox Donut Szeged

Mars tér 16. – Nyitva: hétfőtől vasárnapig 7:42–18:42