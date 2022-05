Bővül a család

Ha családalapítást terveznek vagy már bővült is a család, a megfelelő otthon biztosítása az egyik legfontosabb nagyberuházás a gyermekvállalást tervezők körében. Vannak, akik már előre megvesznek néhány nagyobb dolgot, például a járókát, de vannak olyanok is, akik csak a legszükségesebb eszközökre költenek.

A babaváró kölcsön a gyermekvállalás előtt álló házaspároknak nyújt anyagi segítséget, akár tízmillió forint szabad felhasználású és kamatmentes kölcsön formájában. A termék legnagyobb előnye, hogy szabadon felhasználható, egy gyermek vállalása esetén kamatmentes lesz a teljes futamidőre, két gyermek vállalása esetén a tartozás 30%-át elengedik, három gyermek vállalása esetén pedig a teljes fennálló tartozást.

– A baba érkezése elsősorban örömteli, de a gyermeket vállalók többségénél komoly kiadással is járó esemény. Az OTP Bank büszke arra, hogy piacvezetőként tízből négy család nála veszi igénybe a babaváró kölcsönt, hogy annak segítségével teremtse meg a megfelelő körülményeket az újszülött felneveléséhez, legyen szó lakásvásárlásról, -bővítésről vagy -felújításról – mondja Pap Sándor, az OTP Bank szegedi fiókjának igazgatója.

Vágyott cél

Az igazit megtalálni mindig nehéz feladat, legyen szó autóról, motorról vagy álmaik konyhájáról. Ha kiválasztották a vágyott tárgyat, már csak a megvásárlásához szükséges megfelelő pénzügyi források megtalálására van szükségük. Az OTP személyi kölcsönével most elérhetik céljainkat, ráadásul most online és személyesen 350 bankfiókunk egyikében is igényelhetik, ahogy önöknek kényelmesebb.

A személyi kölcsön gyors segítséget nyújt, ráadásul szabad felhasználású és fix kamatozású a teljes futamidő alatt.

– Az OTP Banknál díjmentes a hitelbírálat, és online hiteligénylés esetén nem számítunk fel folyósítási díjat, és az igénylést követően akár egy munkanapon belül is megérkezhet az ügyfelek számlájára az igényelt összeg, bárhol is bankolnak – folytatja Pap Sándor.

Személyi kölcsön

THM: 12,5–24,4%

Babaváró kölcsön

THM kamattámogatással: 0,4%

THM kamattámogatás nélkül: 9,0%

A tájékoztatás nem teljes körű, és nem minősül ajánlattételnek. A Bank a hitelbírálat és a kondíciók módosításának jogát fenntartja, az egyes feltételek a hitelbírálat eredményétől függően változhatnak. A THM meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt, értéke a feltételek változtatása esetén módosulhat. A további részletekről tájékozódjon az OTP Bank fiókjaiban és honlapján (www.otpbank.hu) közzétett üzletszabályzatokból és hirdetményekből.