A Vas család magabiztosan, nem amatőr turistaként vágott neki a nyaralásnak:

1. A két hétre otthon hagyott otthonukat biztonságban tudták, mert volt lakásbiztosításuk.

Így nem szaladt fel még jobban Vas apuka vérnyomása, amikor a házba belépve észrevette, hogy nyitva maradt az ablak, amit a vihar bevágott, kitörte, és az eső eláztatta a laminált parkettát meg az ablak alatti kanapét. A kárrendezésben, illetve kárbejelentésben segített nekik a megbízható családtagként számontartott alkuszcégük, az Elsőbiztosítás Kft. Így minden zökkenőmentes volt.

Jó tanácsok a lakással kapcsolatban indulás előtt:

Indulás előtt mindenképpen ellenőrizzük az összes ablakot, hogy be van-e csukva, ha van redőny, legyen lehúzva. Így otthonunk nemcsak a viharoktól, de a hívatlan látogatóktól is jobban védve lesz. Ha van kamerarendszer, érdemes annak működését is ellenőrizni.

Azokat az elektronikai eszközöket, amelyeknek nincs szükségük folyamatos áramellátásra, húzzuk ki a konnektorból. Így a legkönnyebben elkerülhető, hogy egy villámcsapás kárt okozzon bennük. A főkapcsolók, hosszabbítók lekapcsolásával nem 100%-os a védelem!

Az összes bejárati és teraszajtót zárjuk be, és ha van riasztórendszer, azt se felejtsük el aktiválni!

Az összes bejárati és teraszajtót zárjuk be, és ha van riasztórendszer, azt se felejtsük el aktiválni!





2. Kötöttek baleset- és betegségbiztosítást, valamint poggyászbiztosítást tartalmazó utasbiztosítást is. A gyógyszerszámlák felmutatásával a biztosító utólag kifizette az orvosi ellátást és a gyógyszerköltségeket.



Az utazás alatt is bármikor történhetnek balesetek. Már egy egyszerűbb bokaficam orvosi ellátásáért is borsos árat fizethetünk külföldön. Utas- és/vagy balesetbiztosítással azonban elkerülhető ez a pluszköltség és a sok további adminisztráció is.

Egy alap utasbiztosítás tartalmaz:

életbiztosítási szolgáltatásokat;

baleset- és betegségbiztosítási szolgáltatásokat;

poggyászbiztosítást;

asszisztenciaszolgáltatást is.

3. CSAKHOGY! Elfeledkeztek a CASCO-ról…

Sokan külföldön is felelőtlen sofőrökbe, kátyúkba, balesetekbe futnak bele. Pont, mint Vasék. Sajnos Vas apuka erre nem gondolt, pedig a CASCO kisegítette volna a bajban!

Jó tanácsok autóval nyaralóknak:

indulás előtt érdemes átnézetni a kocsit egy szerelővel;

ellenőrizzük a gumik és fékek állapotát, az izzókat, illetve a folyadékszinteket is;

az elsősegélydoboz hiánytalan állapotban legyen, illetve keressük elő a láthatósági mellényeket, ellenőrizzük az elakadásjelző háromszöget;

tartsunk egy poroltót is a kocsiban;

az utasbiztosításokban szereplő asszisztenciabiztosítás mellett hasznos lehet CASCO biztosítást is kötni, hogy ne járjunk úgy, mint Vasék.

Megkérdeztük az Elsőbiztosítás Kft. egyik szakemberét, hogyan tudnak segíteni a nyaralás előtt állóknak. Szécsényi Ludovika értékesítési vezető elmondta, hogy a lakossági ajánlatadó csoport náluk személyre szabottan, mindössze néhány perc alatt több biztosító ajánlatát hasonlítja össze. A cél, hogy a legrészletesebben tudják kiajánlani a legjobb konstrukciókat ügyfeleiknek.

Az ügyintézés gyors és egyszerű, az ügyfél pedig biztos lehet benne, hogy az álomnyaralás alatt sem érik majd olyan váratlan helyzetek, amelyek később rosszul érintik a pénztárcáját.

Válaszd Te is a biztonságos pihenést!

