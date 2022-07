A Csongrád-Csanád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara legutóbbi, május végi küldöttgyűlésén a szervezet egyik legnagyobb jelentőségű elismerését, a Kereskedelemért díjat Margitáné Z. Nagy Rozália egyéni vállalkozó, a Z. Nagy Cukrászda vezetője kapta. Ma is fáradhatatlanul dolgozik, rajta tartja a szemét az üzleten, amely immáron több mint 80 éve nyílt meg.

A Z. Nagy Cukrászda tulajdonosa elkötelezett a tradíciók iránt, régi cukrászcsaládból származik, üzletüket és műhelyüket édesapja még 1954-ben nyitotta meg mostani helyén, a József Attila sugárúton. Igazi régi vágású cukrászdát üzemeltet Szegeden, amelyet mindenki ismer és elismer a városban. Országos versenyeken többször is díjazták szakmai felkészültségüket, a Z. Nagy Cukrászda Az év fagylaltja versenyen három alkalommal is bronzérmes lett, 2013-ban pedig Nagymama sajtfagyija eperszósszal a Lantos Borászat különdíját kapta meg.

70 tanuló fordult meg műhelyében

Margitáné Z. Nagy Rozália elkötelezte magát a szakmai oktatás, valamint az utánpótlás-nevelés mellett: az elmúlt 20 évben közel 70 tanulót készített fel a cukrász pályára.

– Most is van hat tanulónk, oktatásukban nagyon sokat segít nekem Tóth Zoltán mestercukrász, nélküle sokkal nehezebb lenne, nem is boldogulnék – mondta, amikor meglátogattuk a József Attila sugárúton.

Ugyanott találtuk, ahol bárki más találhatta az elmúlt évtizedekben: a cukrászpult végénél üldögélt, úgy, hogy egyszerre lássa a vendégteret és a műhelyt. Ma is rajta tartja a szemét mindenen, ismerősként köszönti a betérők többségét. Tudja, ki mit szeret, mit szokott vásárolni, és szívesen ajánl az éppen kifogyott sütemény helyett másikat.

Van, ami sosem változik

Rózsika édesapja 1940-ben eredetileg a Széchenyi téren nyitotta meg a Z. Nagy cukrászdát, ám a II. világháborúból visszatérve istállót talált a helyén. Sok időbe telt, míg talpra álltak, de 1951-ben államosították az üzletet. Az apa 1954-ben kerékpárral járta a várost, és azért döntött a József Attila sugárút mellett, ahol a cukrászda ma is áll, mert felfigyelt rá, hogy errefelé sok az iskola. A gyerekek száma azóta kicsit lecsökkent a környéken, de azért maradt belőlük. És ugyanúgy szeretik a fagylaltot, mint évtizedekkel ezelőtt, amikor a kis gömb még 50 fillérbe, a nagy 1 forintba került.

Mert van, ami sosem változik.