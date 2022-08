A szegediek ma is Szabó hűtő néven emlegetik a Szabó József egyéni vállalkozó által 1995-ben megalapított, majd 2015-ben kft.-vé alakult céget.

Elsősorban a vendéglátásnak és az élelmiszerboltoknak kínál széles körű termékválasztékot, valamint a húsfeldolgozáshoz komplett felszerelést. Ezenfelül segítséget kínál a kivitelezésben, illetve igény esetén pályázati anyagok elkészítésében.

Vendéglátós berendezések

Bemutatótermében minden vendéglátóipari egységet üzemeltető vállalkozás megtalálja azt, amit keres. Komplett, általuk forgalmazott, beüzemelt eszközökkel, konyhaberendezésekkel, gépekkel lát el a hűtőkamrától az előkészítő helyiségeken át a vendégtérig. Mobil hűtőkamra bérbe adásával is segíti a vendéglátósokat.

Klímaszerelés és -karbantartás

A cég alappillérét képezi még a lakossági és kereskedelmi klímaberendezések értékesítése, üzembe helyezése és karbantartása, javítása is.

Profi konyhai felszerelés

A húsfeldolgozásban a lakosságnak, illetve a vállalkozásoknak is segít forgalmazott eszközei – húsdarálók, felvágottszeletelő gépek és bolti eszközök – széles kínálatával. Rendeljen profi konyhai felszereléseket, konyhai gépeket, húsdarálókat! A szaküzlet késélezést is vállal: hozza be böllérkéseit, konyhai késfelszerelését, darálótárcsáit és -késeit a Szabó Hűtőhöz, ahol gyorsan, szakszerűen élezik meg eszközeit!

Egyedi tervezésű aggregátorok gyártása

Sokéves tapasztalattal épít egyedi tervezésű, elektronikus és elektromechanikus csoportaggregátorokat. Ezek az aggregátorok fontos elemei a hűtési rendszernek, amelyek a digitális vezérlőegységen keresztül folyamatosan biztosítják az optimális, a változó igényeknek leginkább megfelelő hűtési teljesítményt.