A szegedi, vállalkozóknak ingyenes esemény célja, hogy a növekvő energiaárak miatt kihívásokkal küzdő kkv-k képet kapjanak az energiapiac helyzetéről, alakulásáról, és arról, hogy kkv-ként milyen fejlesztések/alternatívák segíthetik a megváltozott körülményekhez való alkalmazkodást.

A program felvezető előadásában Csapó Róbert, az ALTEO Energiaszolgáltató Nyrt. üzletfejlesztési vezetője az energiamegtakarítási és a megújuló energiaforrásokban rejlő lehetőségeket és kérdéseket mutatja be. Mellette Fiser Annamária, a Széchenyi Programiroda tanácsadója az energiahatékonysági fejlesztési lehetőségekről és az energetikai pályázatokról számol be, kitérve az aktuális pályázati lehetőségekre is.

Ezt követően panelbeszélgetés kezdődik a témában, melyen Kaszás Anikó, a SolvElectric Kft. ügyvezetője beszélget az eseményen előadó Csapó Róberttel; Sarok Krisztiánnal, a Széchenyi Programiroda térségi vezető tanácsadójával és más, felkérés alatt álló résztvevőkkel.

A rendezvény 2022. augusztus 10-én 10 órakor kezdődik. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. A jelentkezési felület és további infók ezen az oldalon érhetők el.