Minek gubbasztanál otthon, ha a kánikula ellenszerét a Mars téren is megtalálod?! Irány a The Box Donut Szeged, ahol a híres KOCKAFÁNK után a pálcikás kockajégkrémet is megtalálod! Válassz a több mint 20-féle ízből, vagy villantsd meg kreativitásodat, és állítsd össze te a saját jégkrémedet! Nézd meg, miből válogathatsz!

Ha nyáron kevésbé csúszik a fánk, de az ízét hiányolod, keresd kedvenc kockafánkízedet a hűsítő nyalánkságokban! A The Box Donut fánkozóban 16-féle, tahiti vanília alapú gourmetjégkrémre, köztük a közkedvelt brownie, Oreo white vagy everything pink ízre csaphatsz le.

Vedd elő a kreatív oldalad!

Ha valami új, izgalmas ízkombinációval robbantanád fel a nyaradat, mutasd meg, mit tudsz! Legyen a jégkrémed különleges, mint te! A gourmetvanília alapú jégkrémedet turbózd fel kedvedre!

Válaszd ki, hogy Callebaut belga ét-, tej-, fehér vagy pink csokoládéborítást kapjon. De még mielőtt megdermedne a jégkrémeden a belga csoki, a húszféle izgalmas feltét – például csokoládés roletti, vajkaramella, liofilizált eper, pisztácia vagy Oreo keksz – közül mutass rá arra a háromra, amelyikből eredeti, utánozhatatlan ízorgiát varázsolnál magadnak! És ezzel még nincs vége az élvezeteknek! A The Box Donut egyedi jégkrémjei spinnelve az igaziak! Karamell- és red berry öntettel, lotuskrémmel, ét-, tej- és fehér csokoládéval turbózhatod tovább extra adag jégkrémedet! Alkoss szabadon, a végeredménynek csak a kreativitásod szabhat határt!

Emberes adag

Ez az adag ugyanis nem kispályásoknak készül! A végeredmény egy 120 grammos, eredeti The Box Donut jégkrém lesz. Annyi, mintha három gombóc fagyival birkóznál meg – csak éppen saját ízlésed szerint kreált, felturbózott változatban.

Harapnivaló kockák

Munkaidőben finom falatokról álmodozol? Délben jut eszedbe, hogy nincs is ebéded? Ha hazafelé vagy egy röpke baráti, családi találkozó erejéig útba ejted a Mars téri fánkozót, ne hagyd ki a minőségi alapanyagokból készült, közkedvelt, ennivalóan finom kockafánkokat sem! Legyen az idei nyár olyan, amilyennek te szereted! A forró hangulatot hűtsd le The Box jégkrémmel!

Nyitvatartás:

hétfő–vasárnap 7.42–18.42