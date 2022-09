Miért megy az ember az Első Beton Kft. építőanyag-áruházába? Elsősorban falazó- és burkoló-, valamint szárazépítési anyagokért, továbbá tetőfedő, hang-, hő- és vízszigetelő anyagokért, de akkor is jó helyen jár, ha betonra, betonacélra, cementre, sóderre, minőségi építőanyagra van szüksége.

Az 1991 óta az építőipar szolgálatában álló Első Beton Kft. telephelyén ugyanis mindent megtalál, amire a házépítésnél szüksége lesz. A kívül-belül megújult építőanyag-áruház pedig mostantól még több termékkel szolgál.

Újragondolt beltér

A bejárati, szabadtéri kiállítóteret az áruház térkőkínálatával burkolták le, erre a szaküzlet cserépkínálatát bemutató, jól körüljárható tetőcserépállványokat helyezték el. Az Első Beton arculatához igazodva az áruház frissen festett belső terét a zöld-fehér színkombináció uralja. A bolt kihasználtságát is jelentősen megnövelték.

A pultrészlegen túl Barkácspláza fantázianéven olyan polcrendszeres eladóteret alakítottak ki, ahol a kibővült árukészlet kényelmesen elfér.

Új termékkörök

A vásárló most már csiszolástechnikai és barkácskéziszerszámokat, burkoláshoz, valamint kőművesmunkálatokhoz szükséges kéziszerszámokat (például fogó, lehúzó, kőműveskanál) és termékeket is talál az igényesen feltöltött polcokon, úgymint fugázóanyagot, élvédőt, de a munkavédelemhez köthető termékek közül is válogathat a vásárló. Ebben segíti őt a három szakeladó.

Mapei színezőpont

Egy új, számítógép által vezérelt, digitális Mapei berendezés is a vevők kényelmét segíti. Segítségével a helyszínen színre keverik a színkód alapján kiválasztott homlokzati vakolatot. A színkeverő olcsóbb megoldás, mint a gyártótól megrendelni az adott festékkeverést, tudtuk meg Németh Krisztián áruházvezetőtől.

Kiemelt ajánlat

Spóroljon a fűtési költségeken, váltson még a tél előtt energiatakarékos VELUX tetőtéri ablakokra! Most a készlet erejéig akciós áron vásárolhatja meg a felső kilincses, tetőtéri faablakot, háromrétegű üvegezéssel, ThermoTechnology™ extra hőszigetelő anyaggal.

Ne feledje: az Első Beton Kft.-nél a széles termékkínálat mellé szakértelmet, hasznos tanácsokat is kap!

Nézzen szét a Vásár utca 1–3. szám alatt!

Elérhetőség:

06-62/549-510

www.elsobeton.hu