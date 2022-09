Ismét rövid határidővel, átlagosan 1-2 nap alatt műszakiztatják a KZS Mobilhoz érkező gépjárműveket és kisteherautókat.

Kérjen időpontot!

Személygépkocsik esetén átlagosan 1 órát tesz ki a vizsgaidő. Ezzel a városban a leggyorsabbak közé tartozik a Bakay utcai vizsgaállomás és szerviz.

Bár előzetes időpont-egyeztetésre most is szükség van, ha valaki azzal a kéréssel érkezik, hogy állítsák be a lengéscsillapítót vagy a féket, jó eséllyel azonnal teljesítik kérését, és ez vonatkozik a futómű-beállításra és az olajcserére is.

Teherautósok, figyelem!

Szervizük kisteherautók műszaki vizsgáztatását is vállalja. A kombinált, 20 méter hosszú aknát minden szükséges – a hatósági elvárásoknak megfelelő – berendezéssel felszerelték, így speciális fékmérési műveletre, illetve tachográf-ellenőrzésre is alkalmas.

Honosítás, biztosítás, eredetiségvizsgálat

Szolgáltatásai között – a személygépkocsik és a kisteherautók műszaki vizsgáztatása, vizsgára felkészítése mellett – szerepel a honosítás teljes körű ügyintézéssel, valamint az eredetiségvizsgálat és a teljes körű, kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás intézése. A KZS Mobil Car Kft. munkatársai 12 biztosítócég ajánlatai közül segítenek kiválasztani az ügyfél igényeinek legjobban megfelelőt.

Minőségi szerviz

Az általános szerviz szolgáltatásait – gyors szerviz, futóműállítás és -javítás, klímatöltés, alvázvédelem, olajcsere, vezérlésszerviz, kisebb karosszériamunkák, vonóhorog-, gumiabroncs-felszerelés, centrírozás – szegedi viszonylatban kiemelkedő minőségben, versenyképes áron kínálja.

A műszaki vizsgáztatás feltételeiről, a hozzá szükséges dokumentumokról a KZS Mobil Car Facebook-oldala és honlapja is tartalmaz minden információt.

Az aktuális információkért, árakért, kedvezményekért is érdemes ellátogatni a https://www.muszakieredetvizsgaszeged.hu/ oldalra!