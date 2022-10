Lassan a sportfogadási oldalak felületein fogadhatunk súlyemelői képességeikre, azaz melyikünk gyereke bírja jobban a gyakorta a saját súlyának felénél is több nehezéket?

Miért ilyen nehéz az iskolatáska?

Év elején mindenki izgatottan várja a tankönyvek megérkezését. A szülők inkább ideges izgalommal, hiszen villámgyorsan kell kb. húsz tankönyvet és még több füzetet becsomagolni, felcímkézni. De mitől lesz végül ilyen nehéz az iskolatáska? Van olyan tantárgy, amihez négy-öt darab könyv is társul, nem beszélve az ilyen-olyan füzetekről. Meglepő, de még ének-zenéből is van tankönyv, munkafüzet és füzet. Egy vékonyabb dongájú gyermek a saját testsúlyának több mint a felét hordja a hátán, amikor reggelente iskolába megy és amikor délután hazajön. Természetesen lehet azzal takarózni, hogy a kisdiákok jelentős része úgyis autóval jár, azért nem kellene hátrányos helyzetbe tenni azokat a családokat, akik igenis a trendek ellenére gyalog akarnak közlekedni. Több kilométeren keresztül cipelni azt a súlyt, óriási megterhelés a testük számára.

Élettani hatások

A gyerekek úgy vannak kalibrálva, hogy szükségük van a mozgásra. Izegnek- mozognak, de leginkább azért, mert nagyon jól tudják, hogy alapjáraton ez kell nekik, hogy fejlődni tudjanak. A mozgás nagyon fontos az agyi pályák kapcsolódásában, s ezzel ők ösztönösen tisztában vannak. Meglehetősen érdekes, hogy ebben a tekintetben bizony okosabbnak bizonyulnak, mint mi, a mindentudó felnőttek. Ennek ellenére mi diktálunk és nem csak egy 10-15 kilós hátizsákot kényszerítünk a hátukra, hanem arra is kötelezzük őket, hogy 8-9 órán keresztül 45 percig nyugton üljenek, 10-15 percig (jó esetben) mozgást végezhetnek. Ez hosszú távon milyen hatással lesz majd rájuk? Nézzünk végig saját magunkon! Itt fáj, ott fáj? Gerincproblémák, csípőfájdalmak, elhízás? Már gyerekkorban remekül megágyazunk ezeknek a gondoknak, bajoknak.

Speciális hátizsák

Hogyan tudunk segíteni gyermekeinken? Hiszen minden szülőnek majdnem megszakad a szíve, amikor látja, hogyan görnyed utóda a hatalmas súly alatt. Érdemes végigjárni a mindenféle ergonomikus hátizsákok sorát, hiszen legalább segítséget nyújt azáltal, hogy a hátoldal meg van erősítve. Porontyainknak biztosítani kell az időt és a helyszínt, hogy megfelelő mennyiségű mozgáshoz jussanak. Ez nem feltétlenül jelenti a napi rendszerességű edzéseket vagy az élsportot, bőven elég, ha kimehet biciklizni vagy fára mászni. A lényeg, hogy a teljes izomzatát bevethesse, de valljuk be, ezt ő ösztönösen megintcsak megteszi, viszont fontos, hogy ne a mi buta félelmeink uralják az ő lehetőségeiket. Például ha mi félünk, hogy leesik a fáról, s ezért nem engedjük neki, olyan mozdulatsoroktól zárjuk el őt, amelyek kifejezetten jót tesznek a fejlődésének.

Zöld szülők

Örök kérdés, hogy mi van akkor, ha környezetvédő szülőkként akkor sem járunk autóval, ha a gyalogos közlekedés napi szinten 45-50 percet vagy akár másfél órát is elvesz az életünkből? Érdekes azért is, hiszen lehet, hogy időből elvesz, a másik oldalon ugyanakkor nagyon sokat ad. Lehetőséget nyújt arra, hogy kézen fogjuk a gyermekünket és beszélgessünk, miközben sétálunk. A friss levegő rendesen felébreszti, éberebben ér be az iskolába, valamint egy bizonyos napi mozgás adagot szintén már elkönyvelhet. Ezeken a jótékony hatásokon még az sem változtat, hogy az iskolatáska néha sajnos nagyon nehéz.