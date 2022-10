A Dr. Martens cipők legendásak. Klaus Martens német orvos alkotta meg a nevével fémjelzett dizájnt. Egy kényelmes és masszív lábbeli után vágyakozott – amiben bátran el lehet menni akár az Alpokba is. Az 1950-es évek végén a légpárnás talpra vonatkozó szabadalmát egy brit gyártó vásárolta meg, és egy jellegzetes elemet integrált a produkcióba, ami nem más, mint a sárga varrás a talp részen. A Martens cipők aztán villámgyorsan a lázadó ifjúság kedvenc cipőmodelljévé váltak. A 90-es években Vivienne Westwood tervezőnek köszönhetően neves szalonokban is megjelentek ezek a cipők, majd néhány évaddal ezelőtt véglegesen bekerültek a női divatba. És tényleg, az ikonikus Dr. Martens nem tud meglepetést okozni – ha stílusos és biztos befektetésre vágysz, akkor ezzel a márkával nem tudsz mellényúlni. Ezek a túrabakancsok strapabíróak, nagyon kényelmesek, ellenállnak a sérüléseknek – nem csak az őszi és téli szezonra, hanem nyári hegyi kirándulásokra is tökéletesek. Hol lehet beszerezni őket? Óriási Dr. Martens stílusválasztékkal vár az Answear.hu a https://answear.hu/m/dr-martens portálon, keresd meg a favorit modelledet, és tedd féltékennyé a barátnőidet!

Stílus inspirációk Dr. Martens-nél, neked melyik jön be?

A női Martens-wear elsősorban olyan ruhákhoz passzol, amelyekben a cipőhöz hasonlóan egy kis rock és egy csipet klasszikus karakter is található. Nagyszerű outfit alternatívát alkot egy laza pulóver, farmer és öv, bőr motoros dzseki kombinációval. Az egészhez párizsi stílusú kiegészítőket is hozzá csaphatsz, például barett sapkát és láncos postatáskát. A nadrágszárak lehetnek kissé rövidebbek – éppen csak annyira, hogy megvillantsák stílusos lábbelidet. A motoros kabát opciója egy kockás ingdzsekivel vagy egy bomberdzsekivel is helyettesíthető. Most lehet, hogy el fogsz ámulni, de a Martens cipők tökéletesen reprezentálják a csizmákat is az alkalmi stilizációkban. Válassz egy egyszínű fekete modellt vaskos talppal, és viseld garbóval és rövid szoknyával, például kordbársony vagy tweed textúrával. Azt viszont jegyezd meg jól, hogy ezek a masszív bakancsok nem mutatnak jól csupasz lábakkal, ezért ajánlatos fekete vagy színes harisnyanadrággal viselni őket. Egy másik ötlet ennek a trendnek a népszerűsítésére a laza, elegáns kaliberekbe történő finomítás – egy tevegyapjú árnyalatú oversize pulóver és egy kétrétegű sifon midiszoknya például csodákat tehet az „offenzív" attitűddel. Azok a dolgozó hölgyek, akik megengedhetnek maguknak egy kis extravaganciát a munkahelyükön, rendkívül divatosak lesznek Martensben és egy klasszikus öltönyben. Neked melyik direktíva kelti fel az érdeklődésedet? Apropó! Azt tudtad, hogy a Martens cipők sportos stilizációkban is megállják a helyüket? Nem? Csekkold Gigi Hadid közösségi média felületeit, és inspirálódj!