Pillanatragasztóval gyógyította fülét

Tévedésből még pillanatragasztó is kerülhet a fülbe – a gyógyító fülcsepp helyett. Erre is látott már példát a 24 éves Mega Halláscentrum. A szegedi hallásszaküzlet más furcsaságokról is lerántja a leplet.

A szervezet energiaáramlását támogató méhviaszos fülgyertyát sokan a fülzsír eltávolítására használják, tévesen. Ugyanis erre a célra nem használ, ellenben sokat árt a fülnek. A leégett gyertya hamvas-zsíros maradéka eldugítja, mi több, felmarja a hallójáratot, fájdalmas gyulladást okozva és a hallást csökkentve. De nem csak a herbaüzletekben kapható fülgyertyával van baj! A fülzsír eltávolítására a forgalomban kapható fülzsíroldó spray felmarja a hallójáratot. A tisztítópálcika sem javallott, mert a zsír így nem kifelé, hanem a hallójárat belsejébe tolódik – mondta el Kisné Kotogán Zsuzsanna. A Mega Kft. tapasztalt audiológusa szerint csakis a szakember által végzett fültisztítás a megbízható. Így elkerülhető, hogy a beragadt fülzsír – amely felmelegedve a savnál maróbb hatású váladékká alakul át – a hallójáratba szorult vízzel együtt gyulladást okozzon. A görbe hallójárattal rendelkezők és a hallókészüléket használók hallójárata egyébként is nehezebben tisztul. A hallást javító készülékkel élőknek tudnia kell, hogy a felmelegedett, ezért erősen maró hatású fülzsír a készülékben is károkat okozhat. Ezért ne hagyja, hogy az aprócska eszköz sokáig érintkezzen a folyamatosan termelődő váladékkal! A szakember által végzett fültisztítás nem fájdalmas, és ami a legfontosabb: biztonságos. A Mega Hallásgondozó Szalonokban dr. Madani Shahram PhD fül-orr-gégész és audiológus főorvos rendel. Képen: Madani Shahram fül-orr-gége szakorvos. Fotó: Karnok Csaba

Keresse fel a 8–10 gyártó termékeit kínáló szaküzlet munkatársait Szegeden, Szentesen vagy Csongrádon, ahol ingyenes hallásvizsgálattal, dobüregi nyomásméréssel és személyes tanácsadással várják az előzetesen bejelentkezett vendégeket. Szeged • Roosevelt tér 7–9., tel.: 06-62/424-607 • Felső Tisza-part 31–34., tel.: 06-62/424-607 Szentes • Ady Endre u. 9/b., tel.: 06-20/536-0633 • Sima Ferenc u. 44., tel.: 06-20/288-5050 Csongrád • Gyöngyvirág u. 5., tel.: 06-20/255-3893 Kiskunmajsa • Fő u. 66., tel.: 06-20/255-3893

