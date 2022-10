Biztonságban az utakon rövid- és hosszú távon egyaránt

Autó és sofőr nem választhatóak el egymástól, s így a közlekedés biztonsága is nagymértékben függ attól, milyen állapotban van a jármű, és persze hogyan vezeti azt a sofőr. Az emberi tényező és a korszerű technológia sajátos összefonódása ez, melynek eredményeként valóban sikerülhet elérni az úti célhoz.

A Pirelli Cinturato Winter 2 szakemberei gondoltak arra is, ha hosszú utakon az időjárás hirtelen változna, s ennek megfelelően alakították ki a havas, jeges szakaszokhoz könnyedén alkalmazkodó abroncsot. Ebben segítséget kínál az innovatív mintaárok, a vállrészen elhelyezkedő merev mintablokk és a mintázati kialakítás is.

Pirelli Cinturato Winter: megbízható féktávolság szélsőséges körülmények között is

A féktávolságra gyakran tekintünk a biztonságos közlekedés egyik zálogaként. Nem véletlen, hiszen a jeges, nedves, havas körülmények között még a legjobb abroncsoknak is feladja a leckét a hirtelen fékezés szükségessége. A tapasztalatok azt mutatják, hogy sok ismert márka éppen itt bukik el. A Pirelli Cinturato Winter speciális futófelületi kialakításának köszönhetően a féktávolság biztonságos kereteken belül tartható.

Hasonló a helyzet az aquaplaning jelenséggel is, mely már kisebb esőzések alkalmával is megmutatkozhat. Ha észlelted már ennek kellemetlenségeit, a vezetésbiztonságra kifejtett hatásait, akkor bizton tudhatod, hogy a megfelelő abroncs ilyenkor valóban aranyat ér. A vízen futás következtében akár megpördülhet a gépjármű, vagy elveszítheti az autós felette uralmát, ebből pedig komoly balesetveszélyes szituációk alakulhat ki.

Pirelli Cinturauto Winter szélsőséges körülmények között is kiválóan teljesít!

A téli gumik piacán gyakran tapasztalni, hogy a vásárlók az olcsóbb kategóriás, talán nem annyira optimálisan teljesítő abroncsok mellett teszik le a voksot. A mai kor embere ott spórol, ahol tud, és általában már az is pozitívumnak számít, ha a kopott téli gumi helyett az új szett kerül felszerelésre. A száraz útviszonyok között sem mindegy, mennyire jó a tapadás, de az igazi kihívás az első havazás, ónos eső, esetleg a heteken keresztül lefagyott utakon éri az autóst. Ilyenkor derül ki, mennyire volt jó választás a takarékoskodás, vagy a nyári gumival az utakra gurulás. Ez utóbbiból is adódik bőven, ugyanis sokan úgy vélik, a klímaváltozás következtében már úgysem lehet kemény telekre számítani, és feleslegesnek tartják a gumicserét. A Pirelli Cinturato Winter szakemberei is úgy vélik, hogy ez nagy hiba. Az aszfalt hőmérsékletéből adódóan is eltérő körülményeket hoz létre, mint a nyáron, és csapadékra- valamilyen formában- biztosan számítani lehet az őszi-téli hónapokban. Ilyenkor nagyon nem mindegy, milyen minőségű, teljesítményű gumi szolgálja a közlekedés biztonságát.

A Pirelli Cinturauto Winter innovatív újdonságainak köszönhetően a szélsőséges időjárási körülmények és útviszonyok között is hozza a márkától ismert színvonalat.