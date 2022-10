A négyévszakosok világában azonban gyakran felmerül a téma, hogy egyáltalán mi szükség van a klímaváltozás mellett arra, hogy kifejezetten a téli körülményekhez passzoló gumival legyen az autó szerelve? A válasz egyértelműen a biztonság iránti igényben keresendő.

Fókuszban a biztonságos közlekedés

Folyamatosan hangsúlyozzák a szakemberek, a gyakorlatban viszont sajnos azt látjuk, egyre kevesebben helyezik ezt fókuszba. Tény pedig, hogy évszaktól, időjárástól és útviszonyoktól függetlenül mindenki meg kíván érkezni úti céljához. A Toyo SnowProx S943 téli abroncsaival szerelt autó optimálisan teljesít nedves, jeges utakon, de lehetővé teszi a megfelelő féktávolságot és a zajmentes közlekedést is. A biztonság csak részben múlik azonban azon, hogy milyen gumi kerül az autóra. Az odafigyelés hiánya sajnos minden esetben plusz kockázatot jelent.

Toyo ShowProx : Nem mindegy, milyen a gumi anyaga!

A nyárinál magasabb szilika tartalom, kifejezetten a hideg aszfaltra kialakított összetétel. A téli abroncsokat nem véletlen ajánlják a szakemberek, hiszen amint a hőmérséklet 7 fok környékére süllyed, már számolni kell azzal, hogy a nyári gumi teljesen másként viselkedik. Nem javasolt tehát a nyári gumikra bízni életünket, és úgy gondolni, átvészelhető segítségükkel a téli időszak. A klímaváltozásra és a ritka hóesésre rá lehet fogni ugyan a takarékoskodás e módját, de racionális érvek aligha támasztják alá a gumicsere elmaradását évszakváltáskor.

Figyelj a futófelület kialakítására!

Tudtad, hogy kopott gumivak akár négyszeresére is nőhet nedves utakon a féktávolság? A Toyo SnowProx szakemberei is azt ajánlják, hogy a profilmélység átnézése ne maradjon el a téli gumi felszereltetése előtt. Ha a korábbi szett ilyen tekintetben már aligha hozza a vártakat, akkor elérkezett az idő a cserére. Ne kísérletezz azzal, hogy a kopott gumit választod télen, hiszen elég csak egy hirtelen hóesés, ónos eső, és máris kockázatossá válik a közlekedés. Ilyenkor érdemes a maximális biztonságot lehetővé tevő téli abroncsok mellett letenni a voksot.

Toyo ShowProx: szélsőséges időjárás is előfordulhat!

Ahogy a nyári időszakban a hirtelen kipattanó viharokkal találhattuk szembe magunkat, úgy télen is várható a hirtelen lehűlés, a reggelente érkező ónos eső, vagy a hirtelen havazás. Bár ez utóbbihoz nem sokszor volt szerencsénk az elmúlt években, de ez még nem jelenti azt, hogy ne is lenne várható. A legjobb felkészülni minden lehetséges helyzetre, ezt pedig autósként a rendszeres szerviz mellett a megfelelő minőségű téli gumival tehetjük meg. A külterületen, nagyobb távolságokat megtevő autósoknak főleg gondolniuk kell erre, ugyanis többféle útviszonnyal is találkozhatnak akár egyetlen napon belül.

Nem véletlen javasolják a szakemberek!

A gumigyártó cégek fejlesztéseik során igyekeznek az autósok igényeit maximálisan figyelembe véve létrehozni a legjobb abroncsokat. Legyen szó a négyévszakos, egész évben használható változatokról, vagy a kifejezetten 7 fok alatt szükségessé váló téli gumikról, a hőmérséklethez és az időjárási szélsőségekhez igazodó megoldásoké a jövő. Ha minden ráadásul komfortos használhatósággal és takarékos üzemanyag felhasználással is társul, akkor garantáltan korszerű abroncs kerülhet az autóra. A Toyo SnowProx ár-érték arányban kitűnő választás azoknak is, akik nem tudják a prémium árkategóriát megengedni maguknak.