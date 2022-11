Ebben a cikkben azt mutatjuk be, hogy hogyan segítenek a kreatív hobbyk a stressz leküzdésében, valamint, hogy milyen lehetőségeid vannak.

Felnőtt színező

A felnőtt kifestők taln 4-5 évvel ezelőtt kezdtek megjelenni nálunk, azonban nagyon hamar elképesztően népszerűek lettek. Valójában nem sok különbség van a gyerekeknek készített kifestők között, hiszen alapvetően a hagyományos kifestőkkel megegyező a kinézetük. Azonban míg a gyerekek számára készített termékek célja a készségfejlesztés, addig a felnőtt színezők célja a stressz leküzdése. Emiatt ezek között a termékek között különböző tematikájú változatokat találhatsz. Ezek közül mindenki a saját igényei alapján tudja kiválasztani a tökéletes darabot. Mire is gondolunk itt?

A hagyományos színezőkkel szemben a felnőtteknek készített darabok között számos pozitív megerősítéseket tartalmazó, idézetekkel ellátott verziók is fellelhetők. Mindez sokak számára segít a különböző problémákkal való megküzdésben is. Vannak vicces, a nehézségeket humorral megközelítő variációk is, amelyet a kevésbé komoly célközönségnek szánnak. Összességében tehát szélesebb választék áll rendelkezésre, és a gyerek színezőkhöz képest sokkal inkább szabhatók az egyedi igényekre.

Számozott festés

A számozott festés szintén az elmúlt néhány évben terjedt el, amely elsősorban azok számára ideális, akik szeretik a kreatív és pihentető hobbykat, azonban készségeik és kézügyességük nem megfelelő hozzájuk. A számozott festő készletek olyan vásznat tartalmaznak, amelyek előrajzoltak, apró részekre osztottak, valamint a részek külön színkódokkal ellátottak. A színkódok segítenek a megfelelő színárnyalatok kiválasztásában, hiszen ezek a kis festék tégelyeken is megtalálhatók. Ezáltal tehát a neked tetsző képet könnyített módon tudod majd megfesteni. A festés élménye tehát megmarad, csak az ahhoz szükséges kézügyesség válik szükségtelenné.

Gyémánt kirakó

A gyémánt kirakó a lista legújabb tagja, amely a számozott festéshez hasonlít leginkább, azonban sokkal egyedibb lehetőség. Ennek segítségével az általad kiválasztott képet apró gyémántokból tudod majd elkészíteni, melyeket a mintát tartalmazó vászon öntapadós felületére tudsz felhelyezni. Itt is színkódok segítenek abban, hogy a megfelelő színek kerüljenek a kép egyes részeire – tehát a színkód a vásznon, valamint a gyöngyös tasakokon is megtalálható. A szett része egy toll is, amely segít a gyémántok felhelyezésében, valamint igény esetén akár keretet is rendelhetsz hozzá. Mindezek tehát könnyű és kényelmes használatot tesznek lehetővé. A végeredmény pedig egy, a festménynél egyedibb kinézetű kép lesz.

Mindezt még személyesebbé teheted azáltal, hogy nem a webshopban megtalálható lehetőségek közül választasz, hanem saját képedet használod fel. Ezzel tehát a legszebb pillanataidat rakhatod ki gyémántból és teheted ki otthonodba dekorációként. Ugye milye jól hangzik?

Fotós: Tefestetted.hu

Hogyan segítenek?

A fenti hobbyk nagyban hozzájárulnak a stressz leküzdéséhez, hiszen a kreatív tevékenységek segítenek elszakadni a mindennapi problémáktól, és kicsit kikapcsolják gondolatainkat. Azáltal, hogy csak a kreatív tevékenységre fókuszálunk, könnyebben tudunk feltöltődni és a stressz hatásait is kevésbé érezzük majd.

Azon kívül, hogy saját használatra is nagyszerűek, ajándékként is tökéletesen megállják helyüket. Egy gyémánt kirakóval ugyanis nem csak egy egyedi terméket, hanem bizony élményt is ajándékozhatsz szeretteidnek.

Összességében elmondhatjuk, hogy bármilyen kreatív tevékenység nagyserűen segít a stressz levezetésében. Tehát leginkább az egyedi igények, a rendelkezésre álló idő és a meglévő kézügyesség alapján érdemes választani. Ha pedig a cél az igazán egyedi opció kiválasztása, a gyémánt kirakó lesz a legjobb választás!