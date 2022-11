A videós előszűrési funkció esetében ugyanis egy, a toborzási folyamatokat hatékonyabbá tevő és felgyorsító megoldásról beszélhetünk, viszont egyúttal lehetőséget is ad az álláskeresőknek az átfogóbb bemutatkozásra, a munkaadók érdeklődésének felkeltésére. Az ezzel kapcsolatos részletek tárgyalása előtt azonban érdemes magáról a SzegedAllas.hu-ról is ejtenünk néhány szót, az ugyanis több egyéb szempontból is kedvez mindkét fél számára. A munkaadóknak nyújtott előnyökkel kezdve a sort, a legfontosabb tényezőt egyértelműen a változatos hirdetési csomagok jelentik, amelyek megoldást nyújthatnak például a megfelelő mennyiségű és minőségű munkaerő megszólítása, vagy a magas pozíciók betöltése jelentette nehézségekre.

A SzegedAllas.hu ugyanis egy országos, 200 db regionális portált számláló állásoldal-hálózat része, így az arra alkalmas csomag megválasztásával akár más allas.hu-s felületeken is biztosítható a hirdetések megjelenése. Mindez azt jelenti, hogy az elérés Szeged városán kívül egész Csongrád-Csanád megyére, vagy akár országos szintre is kiterjeszthető, ami a jelentős mértékben növelheti a potenciális jelentkezők számát. Fontos továbbá kiemelni, hogy a szegedi portálra kikerült állások egyben megosztásra kerülnek a Szeged állás Facebook-oldalán is, ami a passzív álláskeresők megszólítását illetően bizonyulhat hatékony eszköznek. Ez a közösségi médiás aktivitás egyébként valamennyi allas.hu-s weboldalról elmondható, így a megjelenés e tekintetben is bővíthető.

Persze, amint arra a korábbiakban is már utaltunk, a SzegedAllas.hu előnyei nem csupán a hirdetőknek nyújtott pozitívumokban mérhetőek, az álláskeresők számára is legalább ennyi kedvező feltételt kínál a portál. Mindenképpen érdemes szót emelni például az oldal letisztultsága és részletes szűrési feltételei mellett, valamint az olyan hasznos funkcióiról sem feledkezhetünk meg, mint az állásértesítőre való feliratkozás, vagy a feltöltött adatokból történő önéletrajz-generálás lehetősége. Mindez ugyanakkor össze sem hasonlítható a meghirdetett állások változatosságával, ami a SzegedAllas.hu legfőbb erényét jelenti. Itt ugyanis valóban bárki megtalálhatja a számára ideális pozíciót, hisz a betanított munkáktól kezdve, a szakmunkákon át, egészen a diplomás munkakörökig mindenféle állás fellelhető a portálon.

Hogyan működik a SzegedAllas.hu videós előszűrési funkciója?

A SzegedAllas.hu videós előszűrési funkciója megteremti a lehetőséget arra, hogy a munkaadók a hirdetésük részeként kérdéseket állítsanak be, amelyekre a pályázóknak rövid, maximum egy perces videókban kell külön-külön válaszolniuk. A funkció a Business és az Enterprise hirdetési lehetőség elemeként elérhető, és gyakorlatilag egy kisebb állásinterjú lebonyolítását teszi lehetővé még a jelentkezőkkel történő közvetlen kapcsolatfelvétel előtt. Ennek szellemében íródtak a funkció beépített kérdései is, amelyek használata opcionális jellegű, vagyis a témafelvetés akár saját megfogalmazásban is történhet. Mindenesetre íme néhány szemléltető példa az említett beépített kérdésekre:

Hogyan kezeli a stresszhelyzetet?

Miért szeretne nálunk dolgozni?

Mi az eddig elért legnagyobb szakmai sikere?

Hogyan képzeli el későbbi pályafutását?

Új funkcióval gazdagodott a szegedi állásportál: már videós előszűrés is beállítható! - SzegedAllas.hu

Milyen előnyökkel jár ez a funkció a szegedi hirdetők, álláskeresők szempontjából?

A funkció működése, illetve a példaként bemutatott kérdések is rávilágítanak arra, hogy a SzegedAllas.hu újítása elsősorban a toborzók számára kedvez, az ő munkájukat hivatott megkönnyíteni. A videós anyagokon keresztül ugyanis jobban megismerhetik a jelölteket mind a személyes tulajdonságaik, mind a szakmai előmenetelük terén, s ezáltal megfontoltabb döntést tudnak hozni azzal kapcsolatban, hogy kikkel érdemes továbblépni a kiválasztási folyamat következő fázisába.

Emellett azonban álláskeresői szempontból ez a videós követelmény egyfajta lehetőségként is értelmezhető. Lehetőség arra, hogy bemutatkozzanak, bizonyítsák motivációjukat és elhivatottságukat, valamint adott esetben akár felvillantsák azon kvalitásaikat (pl. kommunikációs képességek), amelyek javíthatják az adott állás elnyerésére vonatkozó esélyeiket. Összességében tehát, aki valóban komolyan veszi a feladatot, átgondoltan válaszolja meg a kérdéseket, s a videók minőségére is ügyel, az jelentős versenyelőnyre tehet szert a többi pályázóval szemben.