KRESZ a sportpályán…

Mindketten rendszeresen részt vesznek azokon az iskolai tanórákon, amelyek közlekedési ismereteik elmélyítését szolgálják. Ezek keretében az iskolai sportpályán közlekedési helyzeteket gyakorolnak, megtanulják használni a kerékpár- és gyalogos utat, felismerni a különböző közlekedési táblákat és a jelzőlámpát.

Köszönhető mindez annak az EMMI (Emberi Erőforrások Minisztériuma) által kiírt, NTP-INNOV-21-0203 jelű, „Közlekedjünk ZÖLD-en” – A fenntartható közlekedés tehetséggondozó programja című pályázatnak, amelynek kiemelt célkitűzése a fenntartható közlekedés fogalmának és jelentőségének megismertetése, valamint a lehetséges közlekedési módok feltérképezése és kipróbálása.

Az általános iskolák számára meghirdetett Nemzeti Tehetség Program több kategóriát is kínált a pályázó iskolák számára, ezek közül a szegedi EGYMI közlekedési ismeretek pályázati programja az innovatív kategóriát célozta meg. Kerékpárokat, közlekedési táblákat és eszközöket, láthatósági mellényeket, elsősegélydobozokat és társasjátékokat vásároltak.

…és a gyakorlatban

De a több mint 3 millió forint pályázati összegből jutott csoportos programokra is. Amit az iskola falain belül megtanultak, azt a gyakorlatban kamatoztatva a Zápor-tóra, illetve a Foka Ökokikötőbe is elbringázott húsz tanuló. Utóbbinál megnézték az elektromosautó-állomást, és a tanösvény növény- és állatvilágát is felfedezték. A szegedi Bárczi Gusztáv EGYMI-be sajátos nevelési igényű tanulók járnak, velük cselekvésbe ágyazott tanulással nagyobb siker érhető el, mint száraz szabályokkal.

Néhányan még a tavalyi tanévben eljutottak a fenntartható közlekedési eszköznek számító trolival a Móra Ferenc Múzeumba, illetve húsz tanuló a budapesti Vasúttörténeti Múzeumba kirándult, természetesen vonattal.

Vonattal Budapestre

– A gyerek közül többen ekkor jártak életükben először Budapesten, hatalmas élmény volt ez számukra. A Vasúttörténeti Múzeumban pedig korábban egyikőjük sem járt még. December 16-án a szegedi Agóra vasúttörténeti kiállítására is ellátogatnak a tanulók, ez lesz a 2022. december 31-én véget érő projekt zárórendezvénye – tájékoztatott Huczekné Lólé Vivien pedagógus, aki Puskás-Antal Gabriella pedagógussal együtt a projekt felelőseként vezényelte le a két tanéven átívelő munkafolyamatot.

Szintén a projekt részeként idén júniusban interaktív bemutatónapot rendeztek az iskolában, ahol a vásárolt közlekedési eszközöket használhatták a gyerekek. A nap folyamán a legnagyobb népszerűségnek az iskolába ellátogató rendőrök örvendtek, akik azt is megengedték, hogy a tanulók beleülhessenek a rendőrautókba. A pályázat 2021 nyarán kezdődött megvalósulási időszakába belefért egy közlekedési-fenntarthatósági hét is, amelyhez rajzpályázat kapcsolódott, középpontban a kerékpárral és a rollerrel.

