A felnőtteknek is megéri az iskolapadba ülni

A felnőttek is jól járnak az új szakképzési rendszerrel. Az iskolarendszerű képzések 25 éves kor alatt nappali tagozaton is elvégezhetők, de a Szegedi Szakképzési Centrum felnőttek számára összeállított szakmai oktatási és szakmai képzési kínálatából rövidebb idejű képzések is válaszhatók.

– A felnőttek közismereti tárgyak nélküli szakmai oktatása 0,5–2 év alatt lezajlik, ingyenes, a hazai szakmajegyzékben szereplő szakmákra vonatkozik. A képzés ideje alatt szakképzési munkaszerződés köthető az ágazati alapvizsga után, amely esetben a felnőttnek szakképzési munkabér jár – tájékoztatott Erdélyi Margit, a Szegedi Szakképzési Centrum főigazgatója. Ugyancsak ingyenesek a programkövetelményekre épülő, képesítő bizonyítványt adó szakmai képzések. Ezek is rövid idejű képzések, de szakképzési munkaszerződés nélkül. Azok a felnőttek, akik már rendelkeznek valamilyen szakmával vagy szakképesítéssel, és szeretnének érettségi vizsgát tenni, a szakképzési rendszerben ezt is megtehetik, ráadásul ingyen: esti tagozaton, két év alatt. Páratlan lehetőség, hogy a Szegedi Szakképzési Centrum magán- vagy céges megrendelésre is összeállít továbbképzési lehetőségeket a cégek munkavállalói számára, legyen szó akár felnőttek szakmai oktatásáról, akár szakmai képzésekről. A felnőttek szakmai oktatásáról, illetve a szakmai képzésekről bővebb információt a www.szakkepzesszeged.hu oldalon talál. https://www.facebook.com/szegediszakkepzes

