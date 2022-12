Mi is az a hőszivattyú?

A korszerű hűtési és fűtési rendszerek esetében több elvárás is megfogalmazódik a vásárlókban. Ilyen elvárás lehet a környezetbarát és a hagyományos megoldásokhoz képest költséghatékonyabb üzemeltetés, a hosszú élettartam vagy a hatékonyság (egy kW energiából előállított hőenergia) és egyszerű használat. A hőszivattyú egy olyan berendezés, amely nemcsak egyre népszerűbb megoldása a hőmérséklet szabályozásnak, de az előbb felsorolt elvárásoknak is megfelel.

Fotós: Shutterstock

A hőszivattyú felhasználási módjai

Közművek hosszadalmas bekötése helyett is remek megoldás lehet, továbbá teljes mértékben függetlenedhetünk a fosszilis tüzelőanyagoktól. Azon gépek, amelyek hűtőközegének forráspontja alacsonyan van, alacsony hőmérsékletű környezetből vonnak el és szállítanak hőt magasabb hőmérsékletű környezetbe. Az előbb említett berendezések hőenergiával gazdálkodnak, működésük felhasználható például melegvíz előállítására is. A hőszivattyú helyiségek hűtésére és fűtésére is egyaránt használható. Ezáltal nemcsak ipari vagy munkahelyi környezetben, de otthonainkban is hasznunkra válhat.

A hőszivattyú működése és karbantartása

A hőszivattyú egy olyan árammal üzemeltethető berendezés, amely alacsonyabb vagy magasabb hőmérsékletű környezetből elvont hőt használja fel a működéshez. Mivel az általa felhasznált energia többszörösét képes újra és újra előállítani, megújuló energiaforrásként hivatkozunk rá. Az előírás szerinti karbantartásuk rendkívül fontos a hosszú távú hatékony működésük érdekében, hiszen a lerakódó por ronthatja a berendezés teljesítményét.