Az állás előnyei

Az egész napos üldögélés sajnos egészségügyi rizikófaktorokat rejt. Hasonlóan az egész életen át tartó helytelen táplálkozáshoz, testmozgás nélkül, az egész napra kiterjedő ülésnek is hosszú távú egészségügyi kockázatai vannak. Hiába ülsz, az izmaid elfáradhatnak. Az ülés hozzájárul néhány nyilvánvaló egészségügyi problémához, mint például a nyak és hát tájékon jelentkező rendellenességek, de sajnos súlyosabb betegségek kialakulásához is vezethet. Javasoljuk, hogy óránként legalább öt percet állj és mozogj, de ha teheted, szerelkezz fel egy állítható magasságú asztal modelljével, nem fogod megbánni! Az állás csökkenti a gerincre nehezedő nyomást, ami jót tesz az általános jólétnek. Ülni még semleges és kényelmes helyzetben is rosszabb, mint állni. A hát alsó részének különösen jobb ez a testhelyzet, mivel ily módon a csípőd és a hátad egy vonalba kerül. Figyeld meg, hogy bárhogyan is ülsz, a csípőd soha nem igazodik a hátadhoz és a nyakadhoz. Ez a legfőbb oka annak, hogy munka közben mindenkinek állnia kellene.

Állítható magasságú asztalok

Az állítható magasságú asztalok hatékonyan javítják az egészséget és a termelékenységet azáltal, hogy bármikor, amikor kényelmetlenül érzed magad, egyszerűen mozoghatsz. Ha ülsz és fáj a hátad, nem kell kilépned a munkából. Abban a pillanatban, amikor késztetést érzel, hogy felállj, egyszerűen felemelheted az irodai asztalok lapját, és folytathatod a munkát. Azok, akik váltanak az ülés és az állás között, több energiával rendelkeznek, csökkentik az izomfáradtságot és mérséklik az egész napi ülés hosszú távú hatásainak kockázatát. További előny, hogy állva több száz kalóriával többet égethetsz el naponta, mint ülve. Ezért, ha optimalizálni szeretnéd a fitneszt, akkor fontold meg egy állítható magasságú asztalt relevanciáját is! Az állítható magasságú asztalok előnyei egyértelműen bizonyítottak. Ennek ellenére nem annyira ismertek, mint kellene, és ritkán veszik figyelembe, hogy a munkahelyi termelékenységet is érintik.