Részt vennél egy igazán exkluzív rendezvényen – akár kiállító szolgáltatóként? Életed egyik legszebb napjára készülsz, és nem tudod, hogyan indulj el? Valentin-napi előzetesre vágysz?

Gyere, csak rád várunk!

A XVI. Menyegző Esküvői Kiállítás Szeged legnagyobb múltra visszatekintő, legszínvonalasabb esküvői kiállítása, ahol minden szolgáltató ott lesz, aki a lagzis szektorban otthonosan mozog: zenészek, DJ-k, menyasszonyiruha-kölcsönzők, dekorosok, fotósok, fodrászok, rendezvényszervezők, vendéglátósok és még folytathatnánk a sort.

Gór-Nagy Gábor főszervező elmondta, idén az új helyszínnek, a Pick Aréna akadémiai csarnokának hála, egyedi stílusban kialakított standokkal mutatkozhatnak be a szolgáltatók, akik december 31-ig jelentkezhetnek kedvezményesen a nagyszabású mustrára.

Fotó: www.facebook.com/szegedieskuvokiallitas

A monumentális térben minden kiállító kedvére kibontakozhat és megmutathatja kreatív oldalát. Lesz nagyszínpad, meg egy csomó extra: a menyasszonyiruha-próba kibekkelését szolgáló férfimegőrző, masszírozós menyasszonynyugtató-sarok, ruhabemutató és megannyi látványosság – mindez roppant kedvező áron.

Évekig hasznos ötletbörze

A remek hangulatot a rendezvény házigazdája, a vőfély és ceremóniamester szakmában régi motorosnak számító Molnár Benett garantálja, aki közel húsz éve egyengeti az ifjú párok nagy napját; maga sem tudja, pontosan hány lakodalmon van túl.

Fotó: Bozsó Krisztián

Benett szerint a nyári esküvők átlagosan egy év alatt szervezhetők meg; a téli lagziknál könnyebb a helyzet, olyankor a szolgáltatók kevésbé leterheltek. Új jelenség, hogy a Covid még a lagziszervezést is kissé átírta: sokan csupán néhány hónap alatt akarják tető alá hozni a tökéletes menyegzőt. Ez sem lehetetlen, persze jó adag mázli is kell hozzá, de profi szolgáltatók mindenképpen.

– Belőlük nem lesz hiány a kiállításon, no meg a következő évekre is biztosan jellemző esküvői trendekből sem. Ezért aki csak 2024-ben tartja meg a kézfogót, bátran inspirálódhat 2023 februárjában is – biztat Benett.

Éld meg a pillanatot!

Fotó: www.facebook.com/szegedieskuvokiallitas

És most a házasulandó párhoz fordulunk.

– A legprofibb szervezés ellenére sincs tökéletes esküvő: eshet az eső, törhet a váza, elcsúszhat a rokon, szakadhat a menyasszonyi ruha, felbukhat a vőlegény – sorolja tapasztalatait Molnár Benett.

De ne hagyd, hogy a váratlan események tönkretegyék a napodat, nevess egy jót, lépj tovább, élvezd a lagzidat! A siker kulcsa a pillanat pozitív megélése.

Olyan zenészt, DJ-t válassz, aki a násznép ízlésének is megfelel, nem csak neked. Hiszen a szolgáltatók munkája szorosan összekapcsolódik: ha a zene miatt nincs mulatás, a fotós nehezen készít a násznépről felszabadult felvételeket. A szűk menyasszonyi ruha, kényelmetlen cipő éjfélre elviselhetetlenül szoríthat.

Találd meg a tökéletes választást, vagy legyél TE a tökéletes választás a XVI. Menyegző Esküvői Kiállításon! Találkozzunk 2023. február 11–12-én a Pick Arénában!