Önnek készül

-Egy jó szemüveg igazodik viselője életviteli szokásaihoz. Pontosan olyanra gyártják, amilyenre szüksége van: a vezetés, számítógép, éjszakai használat, olvasás a jövőben nem okozhat nehézséget. Ezért alapos szemészeti vizsgálattal és részletes adatlappal segítjük a lencsegyártó munkáját, akkor is, ha veleszületett vagy szerzett szemproblémára kell megoldást találni úgy, hogy minden távolságra alkalmas legyen az új szemüveg- mondta dr. Erényi Györgyné látszerész mester, az Erényi Optika tulajdonosa.

Van rá keret

Még a legjobb szemüveglencse is megkívánja a minőségi szemüvegkeretet, a kettő együtt garantálja a várt látásélményt- no meg a tökéletes karácsonyi ajándékot. Ezért sem érdemes spórolni az akár ékszerként is funkcionáló kerettel. Az Erényi Optikában több ezer, például Versace, Dolce Gabbana, Prada, Ray Ben, Police, stb. világmárkákat képviselő keret közül válogathat az ügyfél.

Az Erényi Optika elérhetőségei:

Web: www.erenyioptika.hu

Facebook: www.facebook.com/ErenyiOptika

Szeged, Kárász utca 15.

+36 62 424 608

Szeged, Széchenyi tér 5.

+36 62 424 268