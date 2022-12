Újévi Nyitány címmel kerül megrendezésre a Filharmónia Tisza bérlet hangversenye január 3-án. A Szegedi Nemzeti Színházban a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara lép színpadra. Az együttes közel 80 éve meghatározó szereplője a klasszikus zenei életnek, ez idő alatt kivívta magának a világ vezető kritikusainak elismerését. Széles repertoárjuk számtalan nagy sikerű külföldi és hazai koncert közönségét varázsolta már el. A tradíció tisztelete mellett az újítókedv és a műfajhatárok átlépése egyaránt jellemzi a zenekart. A Rádiózenekar állandó karmestere Kovács János, tiszteletbeli örökös főzeneigazgatója pedig Vásáry Tamás, de ezúttal Oliver von Dohnányi áll a karmesteri pódiumra. A szlovák dirigenst - aki 2015 óta a jekatyerinburgi Uráli Opera és Balett első karmestere - rokoni szálak fűzik a Rádiózenekar alapítójához, a magyar zeneszerző, karmester és zongoraművész Dohnányi Ernőhöz.

A hangversenyen többek között olyan neves zeneszerzők művei csendülnek fel, mint Beethoven, Mozart, Brahms, Dvořák, Csajkovszkij vagy Ravel. Elsőként az István király nyitánya hangzik el. Beethoven művében a közönség ráismerhet a Szózat, a Himnusz és a Dohnányi Hiszekegynek a dallamára is. Majd Léo Delibes Coppelia című balettjének népszerű Csárdását játszák, a folytatásban Mozart D-dúr fuvolaversenyét Szabady Ildikó előadásában hallhatja a nagyérdemű. Szintén szólistaként lép színpadra Schwartz Zoltán kiváló hegedűművész, valamint Yosuke Shimizu csellóművész, akik virtuóz játékukkal tovább emelik az est fényét. Olyan közkedvelt darabbal is készül a zenekar a szegedieknek, mint Erkel Ferenc Hunyadi László című nemzeti operájából a Palotás, melynek fülbemászó dallamait biztosan sokáig dúdolja majd a közönség. Ezt követi Csajkovszkij Diótörő balettjének Virágkeringője, melyet szintén a kecsesség és a báj jellemez. A remek műsor mellett természetesen meg kell említeni azt is, hogy az újévi hangversenyek mindig különlegesebb élményt jelentenek, mint az év többi koncertje. Még ott van az ünnep hangulata és az izgalom, hogy mit tartogat az új esztendő. Érdemes személyesen megtapasztalni ezt a varázst.

A szegedi Filharmónia Tisza bérlet tavasszal is nagyszerű zenei élményekkel kecsegtet. Márciusban a Budapesti Fesztiválzenekar érkezik a napfény városába, áprilisban a Szegedi Szimfonikus Zenekar ad koncertet, májusban pedig a Nemzeti Filharmonikus Zenekar Mozart-Schumann estjével zárul az évad. Emellett a Filharmónia Orgonabérlet is várja közönségét a Szegedi Dómban. A hangszerek királynője mellé rézfúvósok és vonósnégyes is társul majd, különleges hangversenyek várhatók! További információt olvashatnak a www.filharmonia.hu weboldalon.