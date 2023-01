Kávé – egy univerzális ital, ami kifejezetten egészséges lehet

A kávé hasznos ásványi anyagokat és antioxidánsokat tartalmaz. A fogyás alkalmával pedig mindkettőre rendkívül nagy szükség van. Előbbi az ásványi anyag pótlása miatt, hiszen a diéta azt jelenti, hogy valamit megvonunk magunktól ideiglenesen a cél érdekében. Az antioxidáns pedig a káros anyagok felszabadulásának semlegesítésében lehet segítségünkre. A fogyás által ugyanis sok salakanyag szabadul fel, amit korábban a zsír raktározott. Ezen kívül a kávé hatékonyan gyorsítja az anyagcserét, ami a fogyás egyik alapja, nem mellesleg hatékony étvágycsökkentő tulajdonságokkal bír. Hatását azonban csak a kiváló minőségű legjobb kávé típusok által tudjuk élvezni. Az olcsó minőségnek ugyanis nem elég magas a tápanyagtartalma, ezért valószínű nem is lesz ránk olyan hatással, ami megfelelő volna a diétához.

A prémium kávékat a fogyáshoz a legegyszerűbben egy minőségi kávé webáruházból szerezhetjük be. Megéri, ha a fogyásunk a cél, ráadásul az egészségünknek is nagyon jót teszünk, persze csak mértékkel fogyasztva.

Zöld tea – a jól ismert diétát támogató ital

A zöld tea csodás hatásairól már mindenki hallott, ráadásul ezen hatások között található az is, hogy rendkívül hatékony lehet a méregtelenítés és a zsírvesztés támogatásában. A zöld tea olyan anyagcsere-gyorsító és zsírégetést segítő összetevőket tartalmaz, amit a teában található koffein csak tovább gyorsít. Ahogyan a kávé esetében, itt is főleg a minőségi teák tudják kifejteni ezt a hatást. Válasszunk szálas, prémium zöld teát, amit napi egy-két csészével elkortyolhatunk. Nem fogjuk megbánni, hiszen a zöld teáról egyébként is azt tartják, hogy a hosszú és egészséges élet záloga.