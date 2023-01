Az EU és Kanada egyre szorosabb gazdasági kapcsolatáról szóló üzleti szeminárium 14.30 órakor kezdődik a Párizsi körúton. Az angol és magyar nyelvű rendezvény célja a Kanada és Magyarország közötti kereskedelmi kapcsolatok és a CETA egyezmény megismertetése, illetve a kanadai-magyar gazdasági kapcsolatok bővítése.

A Doing Business with Canada, the CETA information seminar című szemináriumra előzetesen regisztráló résztvevők betekintést nyerhetnek a Kanadai-Magyar Kereskedelmi Kamara tevékenységébe, valamint hasznos információkkal, tanácsokkal gazdagodhatnak a devizaváltás és -utalás költségeinek minimalizálásáról, a gyorsan változó kereskedelmi környezet által generált logisztikai kihívásokról.

Zsurka László Péter a Kanadai-Magyar Kereskedelmi Kamara (CCCH) igazgatósági tanács tagja kérdésünkre elmondta, az eseményre azon cégek képviselőit várják, akik érdeklődnek a téma iránt, illetve Kanada, mint potenciális célpiac vagy export ország szerepel üzleti terveik közt.

A Csongrád-Csanád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, az Enterprise Europe Network dél-alföldi regionális irodája a Kanadai Nagykövetséggel, valamint a Kanadai-Magyar Kereskedelmi Kamarával közösen szerveződő rendezvényére a jelentkezési határidő január 16.

További információkat a Csongrád-Csanád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara weboldalán talál.