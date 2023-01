Hétfőtől ismét extrán megéri betérni a The Box Donut Mars téri üzletébe! Január 16-tól kérj elvitelre egy ötös kockafánk-válogatást, és a hatodik fánkot AJÁNDÉKBA kapod tőlünk!

Még sosem jártál nálunk?! Akkor az egy hétig tartó akció remek lehetőség arra, hogy minél több ízvilágot megkóstolj a prémiumkategóriás kockafánkokból! Garantáltan már első harapásra beleszeretsz a belga csokoládéba mártott, főzött krémekkel készített, válogatott, minőségi alapanyagokból készült finomságokba.

A kockafánk pakkodat stílusos dobozban viheted haza; ha nagyon éhes vagy, nálunk is kényelmesen elfogyaszthatod barátaiddal az akár ebéddel is felérő desszertcsomagot. A harapnivaló kockák közül egyébként nem is olyan könnyű választani: a pisztácia- és marcipánkrémmel töltött Mozart, a málnás-fehércsokis Raspberry, a vaníliakrémes-kókuszos Coco White vagy az eper és Oreo keksz krémmel töltött Strawberry Oreo abszolút a szegediek kedvencei közé tartoznak.

Év eleji fogyókúrádat félted? Ne tedd! A helyben készült fánkok krémjei nem tartalmaznak ízfokozókat, mesterséges ételszínezéket, 100%-os mogyoróolajban sülnek. Ráadásul NAS (no added sugar) étcsokoládéval készült töltetlen fánkjaikban kevesebb mint 5 gramm a cukortartalom.

Ugorj be hozzánk, nézz szét nálunk, válogass kedvedre Szeged kedvenc fánkozójának kínálatából, és kapd fel az AJÁNDÉK KOCKAFÁNKODAT.

Elérhetőség:

TheBox Donut

Szeged, Mars tér 16.

Nyitva: hétfőtől vasárnapig 7:42–18:42