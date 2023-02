Igazán bátor fiatalembernek mondható a szegedi Illés Áron, aki attól sem riadt vissza, hogy egy pókkiállításon a fején sétáltasson egy hatalmas madárpókot. Korábbi rossz fogászati tapasztalatai miatt a herpetológusnak (hüllőspecialistának) készülő, kígyókat szerető 15 éves fiú a fogorvosi kezeléstől mégis nagyon félt. Most örül, hogy édesapja rátalált az algyői DentaLove-ra, ahová a harmadik alkalommal már teljes nyugalommal érkezett.

Idegesítő hangok helyett kedvenc zenék

– Számomra a fogászati kezelés igazi trauma volt: a fogászati eszközök csikorgása mindig nagyon idegesített, féltem. Itt viszont kezelés közben a kedvenc zenéimet zajszűrös fülhallgatón keresztül hallgathatom, így a zavaró hangok nem jutnak el hozzám. Pedig több fogamat is fúrni, tömni kell, ráadásul az egyikből le is tört egy darab. Nem izgulok, mert nagyon kedves az orvosom, mindig előre közli velem, mi lesz a következő lépés, és ez megnyugtató.

A 8 éves Jochim Róbert Zsoltnak korábban alaposan meggyűlt a baja a fogorvosokkal. Az ajak- és szájpadhasadékkal született hódmezővásárhelyi fiú a rendellenessége miatt eddig tíz műtéten esett át és több fogát is kihúzták. Nem csoda, ha korábban traumaként élt meg minden fogorvosi kezelést. A DentaLove fogorvosi székébe második alkalommal ült be teljes lelki nyugalommal. Édesanyja, Nagyné Balog Ágnes kezét csak addig fogta, amíg megkapta az érzéstelenítő szurit. Aztán jöhetett a mese a tévében, a fogfúrás, no meg a varázstömés.

Fotós: Dr. Velez Róbert

Vége a szorongásnak

– Az iskolafogászati alkalmakat Robi kudarcként élte meg, szorongott, félt. Mivel esetében a fogszabályozás elengedhetetlen, tudtam, hogy lépnünk kell. Ismerősök ajánlották a DentaLove-ot. Gyerekbarát hely, közel van Vásárhelyhez, ráadásul szerencsénk is volt, mert a rendelő facebookos nyereményjátékát mi nyertük meg, így a kezelés sem kerül pénzbe – mesélte az édesanya, miközben Robi együttműködően öblögetett.

Az algyői fogászat március 7-én, kedden ingyenes nyílt napra várja a gyerekeket.

Az a cél, hogy a kicsik felismerjék, a fogászati kezelés jó élmény is lehet. Az előzetes bejelentkezéssel látogatható programon megismerhetik az orvosokat, kipróbálhatják a rendelő eszközeit, berendezését. Ezzel könnyebben leküzdhetik a fogászattól való félelmüket.

Februári kedvezmények Valentin-napon a magabiztos mosoly kincset ér! Ezért Dr. Velez Róbert és csapata februárban 33 százalék kedvezménnyel végzi el a fogfehérítést és a fogékszer felrakását. Mivel a DentaLove rendszeresen hirdet nyereményjátékokat, érdemes figyelni Facebook-oldalukat is.

Elérhetőség:

www.dentalove.hu

06-20/333-0313

Algyő, Bartók Béla utca 76. I/5

@AlgyoiFogCentrum – Facebook

@dentalovealgyo – TikTok és YouTube