41 szakképzési centrum 297 technikumának eredményeit hasonlították össze. A technikumi rangsor a tanulók bemeneti és képzési-kimeneti teljesítményének, az intézmények oktatói létszámának és digitális ellátottságának figyelembevételével készült. Az elemzés vizsgálta, hogy a tanulók milyen tanulmányi eredménnyel érkeznek az intézményekbe, hogyan aránylik az évismétlők száma az intézmény tanulói létszámához és milyen eredménnyel teszik le az érettségi vizsgát.

Mit jelent a technikumi képzés?

A technikumot választó tanulóknak lehetőségük van a felsőoktatásban is továbbtanulni, mert ebben az iskolatípusban a kötelező érettségi tárgyak oktatása azonos tartalommal és óraszámban történik, mint a gimnáziumokban, azzal a különbséggel, hogy az 5 éves képzés végén egyidejűleg szereznek érettségit és szakképzettséget (amely emelt szintű érettséginek számít).

A tanulóknak jelentkezéskor elég az ágazatot megjelölniük. A második év végén ágazati alapvizsgát tesznek, ekkor kell csak eldönteniük, hogy mely konkrét szakmát szeretnék a következő 3 éves szakirányú oktatás során elsajátítani. A szakmai oktatás cégek közreműködésével, valós munkakörnyezetben és iskolai tanműhelyekben valósul meg.

Amennyiben okleveles technikusképzésre jelentkezik a tanuló, az ágazati alapoktatása a „hagyományos” technikumi képzésben részt vevőkével megegyezik, a felsőoktatással közösen meghatározott többlet-tananyagtartalmak a szakirányú oktatás szakaszában épülnek be a képzésükbe. A tanulók a képzés megfelelő tanulmányi eredménnyel történt teljesítését követően egyenes úton, már megszerzett kreditekkel juthatnak be a szakirányú felsőoktatásba.

Kinek ajánlott a technikumi oktatás?

Azoknak, akik tudatosan szeretnék építeni a jövőjüket és a felsőoktatásban szeretnének továbbtanulni.

Azoknak, akik érettségi végzettséggel szakmát szeretnének tanulni.

A Szegedi SZC Vasvári Pál Gazdasági és Informatikai Technikum az előkelő 7. helyen szerepel a technikumok top 100-as listáján. A technikumi képzés magas színvonaláról kiváló oktatógárda, agilis gyakorlati partnerek és elkötelezett technikai személyzet gondoskodik. Három ágazatban kezdhetik meg technikumi tanulmányaikat a Vasváriba jelentkező kisdiákok, majd 11. évfolyamtól, az ágazati alapvizsga sikeres teljesítése után három szakirányban folytathatják tanulmányaikat. A Szegedi Tudományegyetemmel együttműködésben a Szoftverfejlesztő és -tesztelő képzésüket okleveles technikusképzés keretében indítják (Informatika és távközlés ágazat), Vállalkozási ügyviteli ügyintéző (Gazdálkodás és menedzsment ágazat), valamint Idegen nyelvű ipari és kereskedelmi technikus (Kereskedelem ágazat) szakma megszerzéséért tanulnak a diákok. Nyelvi előkészítő osztályt is indítanak minden évben, a kereskedelem és az informatika iránt érdeklődőknek. Kádár Blanka Julianna, a Vasvári igazgatónője az eredményről a következőket mondta:

„Nagyon nagy örömmel olvastunk az előkelő helyezésünkről a top 100 technikumi rangsorban. Rendkíül büszkék vagyunk, s nemcsak arra, hogy az első 10 legjobb technikum közé soroltak bennünket, hanem mindarra, ami e mögött a helyezés mögött van. Mert valljuk be, ez nemcsak egy adott év, hanem nagyon-nagyon sok befektetett munka eredménye. Ez a 7. hely elismeri az iskola valamennyi korábbi és jelenlegi oktató és nem oktató munkatársának együttes teljesítményét, diákjaink szorgalmát, tudását, felkészültségét.”

26. helyen szerepel a Szegedi SZC Déri Miksa Műszaki Technikum. A Dériben automatizálással, robotikával, gépészettel, elektronikával és informatikával kapcsolatos technikusképzések folynak. A választható szakmák között szerepel a Gépgyártás-technológiai technikus és Gépész technikus (Gépészet ágazat), Mechatronikai technikus és Ipari szerviztechnikus (Specializált gép- és járműgyártás ágazat), illetve Automatikai technikus, Elektronikai technikus, Ipari informatikai technikus (Elektronika és elektrotechnika ágazat). Gyakorlatorientált képzéseikkel az iparban elhelyezkedni szándékozókat, a Gépészet, valamint az Elektronika és elektrotechnika ágazatban okleveles technikusképzéseikkel segítik a tanulókat céljaik megvalósításában, a felsőoktatás irányába történő továbbtanulásban.

„Ez a rangsor egy visszajelzés arról, hogy a Déri, a majd’ 130 éves hagyományaihoz híven, továbbra is kimagasló színvonalú, eredményes képzést folytat. Hiszünk abban, hogy a tisztességes munka meghozza a gyümölcsét, és büszkék vagyunk arra, hogy az iskolai tanulmányok alatt megszerzett tudás és tapasztalat minden déris számára jó útravaló egy sikeres életpálya felé. Ahhoz, hogy elballagó tanulóink kiegyensúlyozott életet élhessenek a jövőben, nagy hangsúlyt helyezünk a humán ismeretek, és az idegen nyelvek oktatására, az egészséges, sportos életmód kialakítására” – mondta Kurusa József, a Szegedi SZC Déri Miksa Műszaki Technikum igazgatója.

A 27. helyet a Szegedi SZC Kőrösy József Közgazdasági Technikum szerezte meg. Ha érdekel a számok világa, kitűnő választás lesz számodra a Kőrösy. A gyönyörű szecessziós épületben, amely közvetlenül a Tisza partján található, Gazdálkodás és menedzsment ágazaton Pénzügyi-számviteli ügyintéző szakmát tanulhatsz. Ugyanakkor minden osztályban van valami plusz, amit a szakmai végzettség mellé kínálnak. Indítanak nyelvi előkészítő osztályt angol vagy német nyelvre specializálódva (1+5 éves képzési idővel), Nyelvi osztályt két idegen nyelv (angol és német) tanításával, Informatika orientációjú osztályt és Üzleti orientációjú osztályt (angol vagy német nyelv) okleveles technikus képzésben.

Az érettségi és a technikusi vizsga után a diákok továbbtanulhatnak felsőoktatási intézményekben, vagy az iskolában szerzett végzettségükkel munkát vállalhatnak. Farkasné Székely Angéla igazgatónő szerint is megtisztelő a lista előkelő helyén szerepelni, hiszen ez bizonyítja a Kőrösyben folyó igényes és magas színvonalú munkát.

„Visszajelzés, hogy azok az alapértékek, amelyek fontosak számunkra, eredményességhez vezetnek. Tradíció, megbízhatóság, innováció, sikeresség, gyermekközpontúság és türelem, odafigyelés, kitartás, kötelességtudat, közösségformáló programok, korszerű tudás, egyenes út a felsőoktatásba – mindez a Kőrösy” – nyilatkozta Farkasné Székely Angéla.

A Szegedi SZC Gábor Dénes Technikum és Szakgimnázium a top 100-as lista 53. helyén szerepel. A Szeged belvárosában található iskola széles körű képzési kínálattal várja a felvételiző diákokat. Technikumi képzésben Informatika és távközlés ágazaton belül Infokommunikációs hálózatépítő és -üzemeltető technikus, illetve Informatikai rendszer- és alkalmazásüzemeltető technikus szakmák közül választhat. Amennyiben érdekli a környezetvédelem, a fenntarthatóság, akkor válassza a Környezetvédelmi technikus vagy Vízügyi technikus szakmát. Tanulhatnak még a diákok Logisztikai technikusnak és Postai üzleti ügyintézőnek a Közlekedés és szállítmányozás ágazaton belül. Ha lételeme a mozgás, a Gábor Dénes erre is nyújt továbbtanulási lehetőséget, a Sportedző (a sportág megjelölésével) sportszervező képzéssel. Az Oktatás ágazatra jelentkezők az Oktatási szakasszisztens végzettséget akár okleveles technikusképzés formájában is elsajátíthatják.

Blatt-Bogdány Csilla Petra az iskola igazgatónője szerint „Iskolánk számára nagy megtiszteltetés, hogy felkerültünk a 100-as lista középmezőnyébe. A 70% feletti átlag nagyon jó eredmény véleményem szerint egy olyan iskolában, ahol közel 1200 fő diák tanul 5 igen különböző ágazatban. Legnépszerűbb ágazatunk az Informatika és távközlés, illetve az Oktatás. Ettől függetlenül mindig van jelentkezőnk a Sport, valamint a Közlekedés és szállítmányozás ágazati osztályainkba is. Az utóbbi időben csökkent a Környezetvédelem és vízügy ágazat iránt az érdeklődés annak ellenére, hogy egyre fontosabb a fenntarthatóság és a globális környezeti problémák szerepe a világon. Ezekben az ágazatokban is várjuk a jelentkezőket.”

A legjobbak között szerepel a Szegedi SZC Vedres István Technikum is. Az 55. helyezést elérő iskola azok számára nyújt magas szintű szakmai oktatást, akik át szeretnék élni az alkotás örömét. Iskolájukban jelenleg két technikumi ágazatban (Építőipar és Kreatív) folyik az oktatás, az előbbiben nyelvi előkészítő osztály is működik. A hozzájuk jelentkezők a nappali képzési formában Magasépítő technikus és Grafikus szakmák közül választhatnak, a felnőttek szakmai oktatásában részt vevők pedig ezek mellett a Fotográfus szakmát is tanulhatják. Tóth Zoltán igazgató úr elmondta, hogy eredményük igazolja a nálunk folyó szakmai oktató-nevelő munka magas színvonalát.

„A Szegedi SZC Vedres István Technikum 1949-es indulásától kezdve a Magasépítő technikus képzés egyik országosan (el)ismert fellegvára, és a városunkban folyó ipari szakképzés hagyományosan erős bástyája, mely jól képzett építőipari szakemberek generációit adta a nemzetgazdaságnak.”

Az iskolákról és a képzésekről az iskolák honlapján, vagy a Szegedi Szakképzési Centrum oldalán olvashat bővebben. https://szakkepzesszeged.hu/

A szakképzés a jövő lehetősége, élj vele Te is, hiszen a jövőd itt kezdődik!

