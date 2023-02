Biztosan sokan rácsodálkoznak arra, hogyan repülhetett el így az idő, hogy gyermekük máris pályaválasztás előtt áll. Szülőként az egyik legfontosabb feladatunk, hogy támogassuk gyermekeinket és segítsünk nekik megtalálni az életben azt a hivatást, amelyben kiteljesedhetnek és sikereket érhetnek el. A mai világban arra is figyelnünk kell, hogy piacképes szakmát tanuljanak, amellyel könnyebben el tudnak majd helyezkedni. De vajon a jelen és a jövő gazdasági és munkaerőpiaci kihívásaihoz hogyan alkalmazkodjunk, hogyan találjuk meg a megfelelő szakmát, mit tegyünk, ha még nem tudjuk, gyermekünk merre induljon tovább az általános iskola befejezése után? Kitől szerezhetünk tájékoztatást? Az alábbiakban rövid összefoglalást adunk képzéseinkről, szakmakínálatunkról, a szakképzés nyújtotta lehetőségekről.

A Szegedi Szakképzési Centrum fenntartásában 10 szakképző intézmény működik 20 telephellyel 2 településen (Szeged, Mórahalom). A dél-alföldi régió legjelentősebb szakképzési centrumaként iskoláink 21 ágazatban 75 szakmára készítik fel a tanulókat.

Az ágazati alapoktatást követően a szakirányú oktatás során valós munkakörülmények között, duális képzőhelyeken sajátíthatják el a szakma aktuális trendjeit, a mindennapi munkafolyamatokat.

A diákok az ágazati alapozás során ösztöndíjban részesülnek, a duális képzés során pedig a szakképzési munkaszerződéssel rendelkezők szakképzési munkabér formájában jutnak rendszeres jövedelemhez. Sőt, a szakmai vizsga sikeres teljesítését követően egyszeri pályakezdési juttatást is kapnak.

A technikumi képzésben 5 év alatt érettségit és technikusi oklevelet lehet szerezni. Okleveles technikusként a szakirányú felsőoktatásban – megfelelő eredmény elérése esetén – felvételi nélkül folytathatják tanulmányaikat a tanulók.

A szakképző iskolában 3 év alatt piacképes szakmát kaphatnak a diákok, és a szakmai vizsga után, 2 év alatt az érettségit is megszerezhetik. A jelentkezéskor csak ágazatot kell választani, a tényleges szakma megszerzésére irányuló szakirányú oktatás a második tanévtől kezdődik.

Befogadó intézményként a rugalmas tanulási utak által azok számára is megfelelő oktatást kínálunk, akik még nem tudják eldönteni, merre induljanak tovább az általános iskolát követően. Számukra az Orientációs évfolyam adhat iránymutatást, amely a Szegedi SZC Csonka János Technikumban indul. Azoknak is segítünk, akik elmúltak 16 évesek, de nem tudták befejezni az általános iskolát. Ők a Dobbantó program keretében alapfokú végzettséget szerezhetnek, ezt követően bekapcsolódhatnak a Műhelyiskolai képzésbe, ahol részszakma elsajátítására nyílik lehetőségük. A Dobbantó programra és a Műhelyiskolai képzésre a Szegedi SZC József Attila Általános Iskola és Szakképző Iskolában jelentkezhetnek a diákok.

Duális partnereink közé olyan üzemek és vállalkozások tartoznak, amelyeknél a szakmai oktatásban részt vevő diákok az általuk választott szakmához kötődő új technológiákat ismerhetnek meg. A szakirányú oktatást biztosító vállalatnál a tanuló valós gazdasági környezetben gyakorlatot szerez és megismeri a vállalati kultúrát.

Szakképző intézményeinkről, a beiskolázási információkról honlapunkon, a https://szakkepzesszeged.hu/ és az iskolák oldalán olvashat bővebben. A Szakképzési Centrum ingyenes pályaválasztási tanácsadást is biztosít. Ezzel kapcsolatban Szabó Ágnes, a Szegedi Szakképzési Centrum mentálhigiénés szakmai koordinátora lehet az ön segítségére. További információ: [email protected]

A megfelelő tájékozódás után a beiskolázás nem is olyan bonyolult, hiszen számos ágazat, szakma közül választhatnak a diákok.

Amennyiben műszaki vénával rendelkezel és érdekel a Gépészet, az Elektronika és elektrotechnika, akkor vár rád a Szegedi SZC Déri Miksa Műszaki Technikum. Környezetvédelem és vízügy, Informatika és távközlés, vagy akár Sport ágazaton is tanulhatsz a Szegedi SZC Gábor Dénes Technikum és Szakgimnáziumban. Szereted a számokat és szívesen dolgoznál pénzügyi területen? A Szegedi SZC Kőrösy József Közgazdasági Technikum Gazdálkodás és menedzsment ágazata a legjobb választás. Ha szereted a gasztronómiát, érdekel a Turizmus-vendéglátás ágazat, akkor számodra a legjobb választás a Szegedi SZC Krúdy Gyula Szakképző Iskola, valamint a Szegedi SZC Tóth János Mórahalmi Szakképző Iskola és Szilágyi Mihály Kollégium. Azoknak, akik jó kézügyességgel rendelkeznek és érdekli őket a Szépészet, Épületgépészet, Vegyipar vagy az Építőipar, számos szakma közül választhatnak a Szegedi SZC Móravárosi Szakképző Iskolában. Magas színvonalon tanulhatsz Informatika és távközlés ágazaton Szoftverfejlesztő- és tesztelőnek a Szegedi SZC Vasvári Pál Gazdasági és Informatikai Technikumban. Magas- vagy mélyépítés? A Szegedi SZC Vedres István Technikumot keresd, ahol az Építőipar ágazat mellett a Kreatív ágazat Grafikus szakmája is elsajátítható. De ezek is csak ízelítők iskoláink kínálatából!

A korábban említett Csonkában a Specializált gép- és járműgyártás vagy a Rendészet és közszolgálat szerelmesei találhatnak maguknak megfelelő szakmát. A József Attilában széles a választék: Szociális, Gépészet, Mezőgazdaság és erdészet, Fa- és bútoripar, valamint Kreatív ágazatokhoz tartozó szakmák közül lehet választani.

Akár informatikai, műszaki, szociális vagy éppen kreatív, művészi hajlammal bír a gyermek, iskoláinkban magas szintű oktatásban és innovatív gyakorlati helyeken válhat szakmája mesterévé.

A szakmákról bővebb információt a honlapunkon, https://szakkepzesszeged.hu/kepzesek/technikum-szakkepzo és az iskolák oldalain talál.

A múlt heti központi felvételi után interjút készítettünk két 9. évfolyamba készülő diákkal, akiknek határozott elképzelése van a jövőjükkel kapcsolatban. Kitti és Kristóf a Béke Utcai Általános Iskola tanulói, akik tanulmányaikat technikumban szeretnék folytatni. Kittinek könnyen megy a nyelvtanulás, így ezt a képességét szeretné tovább erősíteni a Kőrösy nyelvi orientáció szakán, ahol pénzügyi ismereteket is szerezhet. Kristófot érdekli az építészet, házakat szeretne építeni, ezért választotta a Vedrest, ahol a Magasépítő technikus szakot jelölte meg elsőnek.

A Szegedi Szakképzési Centrum szeretné elősegíteni a dél-alföldi régióban élő fiatalok életkilátásainak javítását, ezért támogatja a piacképes szakképzettség megszerzését, amelynek érdekében fontos feladatának tekinti a fiatalok érdeklődésének felkeltését, és a majdani elhelyezkedésüket. További információ: https://szakkepzesszeged.hu/

És ha valaki felnőttként gondolkodik a szakmatanulásban? Neki is tudunk lehetőséget biztosítani! A felnőttek szakmai oktatása keretében munka mellett végezhető képzés formájában szakmai végzettség megszerzésére készítjük fel a jelentkezőket. Intézményeinkben ingyenes szakmai képzéseket és költségtérítéses képzéseket is kínálunk felnőttképzés keretein belül azok számára, akik átképzésben, továbbképzésben gondolkoznak.

A szakképzés a jövő lehetősége, élj vele Te is, hiszen a jövőd itt kezdődik! facebook.com/szegediszakkepzes