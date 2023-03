Az igazi gyereknap még messze van, de nem is kell addig várnod! Algyőn már március 7-én INGYENES gyereknapi délutánra hív a DentaLove fogászati rendelő. Kérdezd meg anyukádat, hogy március 7-én, kedden délután el tud-e érted menni korábban az oviba, hogy odaérjetek a rendelőbe.

Ezt a bulit nem hagyhatod ki!

Mondd meg neki, hogy azért akarod megnézni a DentaLove fogászati rendelőt, mert hallottad, hogy ott akkor csakis kisgyerekeket fogadnak, akik liftezhetnek a fogászati székben, kipróbálhatják a fogorvosi eszközöket, lesz tombola meg rajzverseny, és egész délután az övék a rendelő! A kisebbek mesét is nézhetnek, játszhatnak ott.

A nagyobbak a fogfúrást is kipróbálhatják, és igazi kihúzott fogat is láthatnak. Fogadjunk, hogy te már nagy vagy, ugye?! Amúgy a nagyok itt kezelés közben tévét is nézhetnek, sőt, a kedvenc zenéjüket is hallgathatják egy fülhallgatón keresztül.