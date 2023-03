A mindfulness, más néven tudatos jelenlét sokat emlegetett fogalom az utóbbi években, amire a legtöbbször csak a mentálhigiéné megőrzésének eszközeként tekintünk. A segítségével azonban nemcsak önmagunkat érthetjük meg jobban és ismerhetjük fel saját viselkedésmintáinkat, hanem a tapasztalatok teljesebb átéléséhez és a rossz beidegződések kiküszöböléséhez is hozzájárul. Felismerhetjük például, hogy milyen helyzetek vezetnek “komfort vásárláshoz”, vagyis ahhoz a jelenséghez, amikor egy rossz nap után meglepjük magunkat egy új cipővel, táskával, elektromos kütyüvel, hogy jobb kedvünk legyen. Ezáltal pedig nemcsak az egészségmegőrzés és az emberi kapcsolatok, hanem a pénzügyek területén is hasznos lehet.

Cikkünkben áttekintjük, hogy mi is az a mindfulness pontosan, illetve hogyan gyakorolhatjuk kis lépésekben minden nap.

Mindfulness: ahogy a nagykönyvben meg van írva

A legtöbb pszichológiai fogalomhoz hasonlóan többféle értelmezése létezik a szónak, ahogy módszertana is szinte személyenként eltérő lehet. A tudatos jelenlét azonban szigorúan véve csupán annyit jelent, hogy az adott pillanatnak, vagy helyzetnek szenteljük minden figyelmünket és igyekszünk azt minél teljesebb mértékben megérteni és megismerni. Napjainkban ez nem mindig olyan egyszerű, mivel a legtöbben hozzá vagyunk szokva a multitasking jelenségéhez, amikor egyszerre több dolgot igyekszünk hatékonyan csinálni. Megy a háttérben a tévé, miközben a vasárnapi ebédet főzzük, podcastet hallgatunk munka közben, esetleg elküldünk egy gyors üzenetet a buszhoz rohanva.

A sok multitaskingnak azonban általában az a vége, hogy egyik dologra sem figyelünk oda eléggé, így átsiklunk a részletek felett. Ez akár a folyamatos túlterheltség érzéséhez is vezethet, ráadásul a hét végére könnyen összemosódik, mivel is foglalkoztunk az elmúlt napokban. A mindfulness a jelenre való koncentrációval nem segíti közvetlenül a relaxációt, de hozzájárul, hogy könnyebben felismerjük negatív viselkedésmintáinkat, hosszú távon pedig akár túl is nőjünk rajtuk.

Pénzügyi tudatosság

A pénzügyi tudatosság kicsiben kezdődik. Ahhoz, hogy eljussunk a megtakarítási számlák és befektetési portfóliók kezeléséig, először is meg kell ismernünk költési szokásainkat és az ezekhez kapcsolódó érzelmeinket. Sokan vigasztalják magukat egy nehéz nap, vagy stresszes hét végén valami széppel. Ez lehet egy szelet sütemény, egy új pénztárca, vagy valami nagyobb értékű dolog, például egy új telefon is. Mivel ez a kívánságlista csak ritkán véges, könnyen beleeshetünk a túlköltekezés csapdájába. De nem kell ennyire messzire menni, gondoljunk csak bele, hogy mennyit költünk ételrendelésre egy hónapban, vagy hányszor megyünk bevásárlólista nélkül a boltba.

Hozzájárulhat pénzügyeink tudatosabb kezeléséhez, ha legalább minden hónapban egyszer leülünk és átszámoljuk bevételeinket, valamint kiadásainkat aszerint csoportosítva, hogy mire költöttünk pontosan. Sokat segíthet ebben egy jó bankszámla is. Érdemes rendszeresen használni a számlához tartozó mobilbanki vagy e-banki felületet, ahol a bankszámlatörténet egyszerűen és érthetően megmutatja nekünk bevételeinket, kiadásainkat. Nagyban megkönnyítheti ugyanis a hétköznapjainkat, ha mindig a zsebünkben tudhatjuk a pénzügyeinket.

Ha nem elég felhasználóbarát a felület, esetleg bankváltáson is elgondolkozhatunk. A bankszámlanyitás szerencsére már olyan egyszerű folyamat, amire akár online, pár perc alatt sort keríthetünk. Pénzünk biztonságát ráadásul számos kiegészítő szolgáltatás védi tranzakció értesítők és Push üzenetek formájában. Akár SMS értesítőt is kérhetünk bankkártya használatainkról, így kiküszöbölve a „nem létező pénz” jelenségét, amit a kártyás fizetés elterjedése hozott létre. Felmérések igazolják ugyanis, hogy kártyahasználatkor hajlamosabbak vagyunk többet költeni, mintha készpénzzel fizetnénk. Ennek egyik oka, hogy nem látjuk pontosan, mennyivel csökken az egyenlegünk, vagyis könnyebben esünk az impulzív vásárlás hibájába.

Mindfulness az egészségmegőrzésben

A tudatosság kétféleképpen is segíthet az egészségmegőrzésben. Egyrészt mentális oldalról nyújt támogatást, mivel képes a stressz hatékony csökkentésére, javítja a koncentrációs képességet, illetve hozzájárul az önelfogadáshoz, amivel növeli a kiegyensúlyozottság és boldogság érzését. Másrészt fizikailag is nagy segítséget nyújthat, mivel hamarabb felismerhetjük egyes betegségek tüneteit, csupán azzal, hogy figyelünk testünk jelzéseire és nem söpörjük azokat a szőnyeg alá. Így korábban megkezdhetjük kezelésüket és megelőzhetjük a további szövődmények kialakulását is.

A dohányzásra például sokan tekintenek a stresszkezelés egyik módjaként, pedig komoly kockázatot jelent az egészségre. A mindfulness segítségével felismerhetjük, hogy milyen helyzetek váltják ki a dohányzás utáni vágyat és tudatosan megpróbáljuk kiküszöbölni őket, ha pedig ez nem lehetséges, akkor a cigaretta helyett megpróbálhatjuk mással levezetni a stresszt.

Mélyebb emberi kapcsolatok

A tudatos figyelem az emberi kapcsolatok esetében az egyik legfontosabb, a hétköznapi problémák mellett azonban gyakran hajlamosak vagyunk ezt elhanyagolni. Előfordulhat, hogy jót akarunk, mégis a másik fél igényeit félresöpörve, saját tapasztalataink szerint adunk tévesen tanácsot, vagy a szobából kilépve már fel sem tudjuk idézni, mit mondott a másik. Ennek következtében, ha nem vigyázunk, előbb-utóbb úgy érezhetjük, mintha egy idegennel élnénk együtt, pedig a probléma megoldása egyszerű. Csak jobban oda kell figyelnünk egymásra.

Mindfulness a hétköznapokban

Tegyük félre a telefonunkat, amikor beszélgetünk valakivel és koncentráljunk partnerünk mondanivalójára.

Írjunk listát mielőtt boltba mennénk, így megakadályozhatjuk az impulzusvásárlást. Ha eltesszük a nyugtákat ráadásul a hónap végén azt is pontosan láthatjuk, mire mennyit költöttünk.

Ha feszültek vagyunk, igyekezzünk megélni az érzést ahelyett, hogy félresöpörnénk. Ez segíthet a kiváltó ok és a megoldás megtalálásában is.

Kerüljük a nassolást az asztalunknál. Ha úgy érezzük, hogy ennénk valamit, álljunk fel egy kicsit, szaladjunk le a büfébe, vagy üljünk át a társalgóba és fogyasszuk el nyugodtan azt a pár falatot a telefonunk és a számítógépünk nélkül.

Töltsünk időt a szabadban és a nap végén idézzünk fel legalább egy dolgot, amit láttunk, legyen az egy szép virág, a víztükrön megcsillanó napfény, vagy a madarak csicsergése.

A tudatosság tehát egy apró lépéssel kezdődik, ez pedig lehet egy egészséges nassolnivaló kiválasztása, egy mély beszélgetés, de akár a pénzügyi tudatosság is. Ha pedig úgy érezzük, hogy ma nem ment olyan jól a koncentráció, térjünk vissza rá holnap újabb lendülettel!

