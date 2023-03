Talán nem is gondolnánk, de lakásunk falai számtalan kórokozónak adnak otthont: megtapadhatnak rajtuk a különböző baktériumok, gombák, penészspórák, nem is beszélve a porról. Ezeket talán nem érezzük és nem is látjuk, mégis negatívan befolyásolják otthonunk levegőjének minőségét – és ezzel a mi életminőségünket is. Ez az oka annak, hogy érdemes rendszeresen kifestenünk, még akkor is, ha úgy látjuk, a falaknak nincs erre szüksége.

A következőkben részletesen körbejárjuk a témát: kitérünk arra, hogy mennyi ideig tarthat a falakon a festék és hogy hazánkban általában milyen gyakran végeznek tisztasági festést az ajánlottal szemben. Emellett néhány olyan körülményt is felsorolunk, amelyek mindenképp megkövetelik azt, hogy mihamarabb kifessük az otthonunkat.

Ahány ház, annyi szokás

Amennyiben egy – vagy több – szakember festette ki az otthonunkat jó minőségű anyaggal, például egy foltálló kerámiafestékkel, akkor akár 5-10 évig is tarthat a munka eredménye. A tisztasági festés azonban, ahogyan fent is említettük, nem csupán a szobák külleméről vagy a falak ideális színéről szól, hanem arról is, hogy mennyire érezzük magunkat kellemesen az otthonukban, mennyire szolgálják a falak az egészségünket.

A tisztasági festést általában akkor szokás elvégezni, amikor még nem láthatók túl nagy sérülések, elszíneződések, foltok a falon. Ez természetesen minden háztartás esetében más időintervallumot jelent, de általánosan azt mondhatjuk, hogy 3-4 évente érdemes belevágni a feladatba – a fent említett levegő- és életminőségi okok miatt. Ha belegondolunk, biztosan kevés olyan rokont vagy ismerőst tudnánk felidézni, akik valóban ilyen sűrűn végeznek tisztasági festést. A magyar háztartások általában inkább 5-7 évente veszik rá magukat erre a misszióra.

Mi minden befolyásolhatja ezt?

Számos tényező lehet hatással arra, hogy a mi esetünkben pontosan milyen időközönként van szükség a tisztasági festésre. Most ezere térünk ki részletesebben.

Költözés

Kezdjük a leginkább magától értetődővel: amikor egy új otthonba költözünk, legyen az albérlet vagy saját lakás, általában érdemes elvégezni ezt a műveletet. Természetesen a költözés előtt érdeklődhetünk a tulajdonostól vagy az előző lakótól, hogy pontosan mikor festettek ki. De általánosan igaz, hogy ha nem közvetlenül a kulcsok átadása előtt, akkor nekünk kell majd ezt megtennünk egészségünk érdekében.

A családtagok

Más és más időközönként kell a festéssel bajlódnia az egyedülállóknak és a nagycsaládosoknak. Amennyiben valaki egyedül él vagy maximum ketten vannak, akkor elég lehet 5-8 évente is belevágni, a többgyermekes családoknak azonban 2-3 évente kellene ezt megtenniük. Ez utóbbi csoportba tartozóknak talán nem is kell sokáig magyaráznunk, hogy a legkisebbek hogyan tudják befolyásolni a falak állapotát…

Szintén sűrűbben kell tisztasági festést végeznie annak, aki egy vagy több kisállattal – különös tekintettel a kutyákra – osztja meg az otthonát. A négylábú kedvenceink ugyanis könnyen összepiszkolhatják azokat a felületeket, amelyeket elérnek – gondoljunk csak arra, amikor egy sáros kiruccanás után az előszobában rázzák meg a bundájukat!

Helyiségfüggő

A leginkább használatban lévő helyiségekben – így például a fürdőszobában, a konyhában, a nappaliban – szintén érdemes gyakrabban „letisztítani” a falfelületeket. Gondoljunk csak bele: a vendégszobában, ahol csak ritkán száll meg valaki, vagy a dolgozószobában, ahol csak az asztalnál ülünk, szinte felesleges is volna túl gyakran festeni.

A választott festék

Az sem mindegy, hogy milyen festéket használunk a falakon. Egyrészt a tartósság miatt, hiszen minél jobb a minősége, annál ritkábban lesz vele bajunk. Másrészt pedig a tisztíthatóság, a kopásállóság miatt: értelemszerűen, minél inkább bírja a „strapát”, annál később kell teljesen átfesteni. Akadnak például olyan remek minőségű kerámiafestékek, amelyek ellenállnak a karcolásoknak, a kopásoknak, a súrolásnak – és összességében a legtöbb külső hatásnak. Emiatt pedig a komplett átfestés helyett olykor egy letakarítás is elegendő lehet a kényes pontokon.

Belefogjunk mi magunk?

És ha tisztasági festés, akkor felmerül az örök kérdés: megbízzunk egy szakembert, vagy mi magunk végezzük el a feladatot? Ez persze sok mindentől függ. Ha csak azt szeretnénk, hogy minél hamarabb kész legyen, és erre nem sajnálunk pénzt is áldozni, akkor mindenképp érdemes egy megbízható festőbrigádra bízni a munkát. Ők pontosan tudni fogják, hogy milyen mennyiségű, minőségű festékre és egyéb eszközökre lesz szükségük, illetve rendelkeznek az esetleges extra felszerelésekkel is – például olyan magas létrákkal, amelyekkel akár 4 méteres belmagasságban is tudnak dolgozni.

Viszont ha szeretnénk spórolni, és van is időnk a munkára, akkor mi magunk is megpróbálkozhatunk a dologgal. Ez persze bonyolultabb lesz, hiszen ki kell számolni, hogy miből mennyire lesz szükségünk, be kell szerezni az eszközöket – majd természetesen elvégezni a munkát. Mivel nem szakemberként vágunk bele, valószínűleg több időbe fog telni, de tény, hogy hatalmas összeget takaríthatunk meg, hiszen manapság egyre magasabbak a szakmunkási díjak. Mérlegeljünk, hogy számunkra megéri-e!