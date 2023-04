Hirdetés 32 perce

3 elterjedt tévhit a darazsakról

Gyerekként megtanultuk, hogy a darazsaktól óvakodni kell, fájdalmas a csípésük, sőt még a mesékben is mindig ők viszik el a gonosz szerepeket. Sajnos sokféle negatív tapasztalat tartozik a darazsakkal való együttéléshez. Nyáron rászállnak a fagyira, a limonádéra, de nem kímélik a grillezett húsokat sem. Nehéz őket elhessegetni, mert hamar visszatérnek. Félelmetes a zümmögésük, és a csípésük azon túl, hogy nagyon fáj, még veszélyes is lehet. Nem csoda hát, hogy sok tévhit övezi ezeket a rovarokat, akiknek van hasznuk is. Jöjjön most három ezek közül!

Kép forrása: unsplash.com

Nincs hasznuk, iratni kell őket, ahogy csak lehet Természetesen van olyan helyzet, amikor szükségszerű a darázsirtás, és nem lehet halogatni, de alapvetően a darazsak jelenléte a kertben még hasznunkra is válhat. Az egy jogos és teljesen természetes igény, hogy a mi életterünket ne zavarják, ne veszélyeztessék. A ház padlásán vagy a sufniban, az eresz alatt, egy a házhoz közeli fán nagyon kellemetlen tud lenni a darázsfészek. Csípésüket valóban komolyan kell venni, mert sokaknál allergiás reakciót válthat ki, főleg ha egyszerre több egyed támad. Ha tehát túl közel telepednek meg a darazsak a házunkhoz, akkor kérjük szakemberek segítségét. Más a helyzet a gyümölcsösökben, a kert végében lévő, elhagyatottabb helyeken. Ott megtűrhetők a darazsak, csak mindenkivel tudassuk, hogy a fészekhez ne menjen közel. Annyira fontosak a bepozók az ökoszisztéma szempontjából, hogy néhol direkt a számukra készült méhecskehoteleket, darázsgarázsokat raknak ki. Ezekben az a jó, hogy mi választjuk meg a helyüket, tehetők a kert legtávolabbi végébe is. A darazsak amellett, hogy ugyanúgy részt vesznek a beporzásban, mint a méhek, még a kártevők elleni harcban is a segítségünkre lehetnek. A tetveket például hatásosan távolítják el a különböző zöldségfélékről, dísznövényekről. Vannak természetesen olyan invazív fajok, melyeknek nincs keresnivalója egy adott területen. Az utóbbi években ilyenné vált az ázsiai gyilkos lódarázs, ami nemcsak borzasztó nagysága miatt félelmetes, többször felülmúlja a hazai lódarazsat, hanem csípésének veszélyessége miatt is. Sajnos már Európában is látták több országban, ám őket irtják a szakemberek, ha a fészkükre bukannak. Minden darázsféle csíp Szerencsére nem. A fürkészdarázs például nem csípi meg az embert, nem kell tartanunk tőle, sőt még hasznos is. A haszonnövények különböző kártevőit fogyasztja, ezért örvendetes, ha megjelenik a kertben. Más színekben pompázik, mint a megszokott, a kertekben legtöbbször előforduló darazsak (német darázs, papírdarázs, francia darázs). A fürkészdarázs fekete és bordó színeivel elüt a többi fajtól. Itt említenénk meg a zengőlegyet, ami ugyan nem darázs, de igyekszik a megszólalásig hasonlítani rá. Ugyanolyan fekete-sárga csíkozás jellemzi, ám általában kisebb és nem is repül olyan jellegzetesen hangosan, mint a darazsak. A színeket épp azért hozza ebben a kombinációban, hogy becsapja a rá leselkedőket. A többi esetben igaz az, hogy nagyon figyelni és óvakodni kell a darázscsípéstől, mert komoly gondokat okozhat. Sajnos egy darázs többször is tud szúrni, szemben a méhekkel. Csak a cukros üdítőket kell félteni tőlük Sajnos nem. Az biztosan nem hátrány, ha a kirándulásra, nem cukros limonádét vagy üdítőket viszünk magunkkal, de ez önmagában még nem elég. Az édes folyadékok természetesen vonzzák a rovarokat, nemcsak a darazsakat, hanem a méheket is, ezért kerülnek a darázscsapdákba. Ilyen szempontból a sör is hasonló hatásfokú. Azt fontos tudni, hogy a darazsak mindenevők, tehát a lehullott gyümölcstől kezdve a nektáron át a húsokig, beleértve a dögöket is, mindenre rászállnak és szívesen fogyasztanak is belőlük. Érdekesség, hogy a nektár latin eredetű szó, nectar alakban használták. Jelentése: az istenek itala, virágméz, nemes bor. Ha még visszább megyünk a szó etimológiájában, akkor pedig a görög nektar (istenek itala) áll mögötte. Ezzel vonzzák a növények a beporzó rovarokat. Jó tehát tisztában lenni vele, hogy a szendvicsbe csomagolt sonka vagy szalámi sincs biztonságban a darazsaktól. Kirándulások alkalmával érdemes ezeket minél jobban elcsomagolni a táskába, hogy ne húzzunk magunk után remek illatokat. Így is több szagot éreznek a rovarok körülöttünk, mint azt képzelnénk. Ha nyáron egy étterem kerthelyiségében eszünk, akkor számíthatunk a darazsak megjelenésére is. Ezt a legtöbb helyen darázscsapdákkal igyekeznek orvosolni. Annyit mi is tehetünk, hogy maradunk a víznél, úgyis ez az egyik legegészségesebb folyadék nyáron. Összességében elmondható, hogy megfelelő viselkedéssel, öltözékkel elkerülhető a csípések nagy része. Ha mégis megtörténik, akkor az alapos lemosást követően a gyulladás csökkentése, jegelése az elsődleges, de érdemes magunknál tartani valamilyen gyógyszert is. A patikákban sokféle csípésre fújható spray vagy kenhető gél kapható. Ezek egyszerre hűsítenek és a gyulladást is leviszik.

