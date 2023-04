A víz egyre inkább az egyik legfontosabb kinccsé válik a világ legtöbb részén. Már egyáltalán nem csak Afrikát vagy Indiát sújtja extrém szárazság, kánikula, hőhullámok, hanem sajnos Magyarországot is. Természetes vizeink a klímaváltozás egyik nagy vesztesei. Mindent el kell követnünk annak érdekében, hogy megfelelő módon tudjuk tárolni és felhasználni a vizet, minél nagyobb arányban visszaforgatva azt a természetes körforgásba. Természetesen úgy, hogy közben nem szennyezzük vele a környezetet. Nem egyszerű feladat, de a különböző szivattyúk azért állnak rendelkezésünkre, hogy könnyebb legyen velük a vizet mozgatni. Az energiatakarékosság pedig szintén egyre égetőbb szepmont. Nézzük, milyen fajtájú szivattyúkkal találkozhatunk a háztartásokban!

A búvárszivattyú működése és használata

Elázott a pince? Vagy csak a medencét kellene kiüríteni? Mindkettőre jó megoldás a búvárszivattyú, víztelenítéshez kitűnő választás bármilyen alagsori teremnél, sőt még emésztőgödörnél is. Ezeken kívül a kutakból is segít felhozni a vizet egy jól megválasztott búvárszivattyú, ami a nevéből adódóan víz vagy valamilyen folyadék alatt tud csak működni, szárazon tehát nem.

A kutaknak ma egyre nagyobb szerep jut, hiszen az ivóvíz locsolásra használása olyan luxus, amit hamarosan nem engedhetnek majd meg maguknak a háztartások. Locsolásra például

sokkal jobban használható a kútvíz. Érdemes tehát szakemberrel felméretni, hogy lehet-e víz a talajban. Ha szerencsénk van, és tudunk kutat ásatni, akkor is szükség lehet szivattyúra a víz felhozásához, megkönnyítve a régi idők vödrös módszerét.

A búvárszivattyúk alkatrészei a villanymotor, membrántárcsák, a központi tengely, az úgynevezett levegőkamrák és az üst. Az egész szerkezetet sűrített levegő hozza mozgásba, különösképpen a membránokat, amik a levegőkamrákat választják el egymástól. A sűrített levegő hatására a membránok egyik kamrából a másikba engedik a levegőt, s ez által alakul ki a szívó hatás, ami a folyadékot áramoltatja.

Búvárszivattyú vásárlása előtt sokféle szempontot figyelembe kell venni. Például azt, hogy mire szeretnénk használni. Ha nem tiszta vizet, hanem más összetételűt, esetleg szemcsés vizet szivattyúznánk vele, akkor teljesen másmilyenre van szükség.

Ezen kívül fontos még a nyomómagasság pontos meghatározása is. Ha a szivattyú nincs ehhez igazítva igazítva, akkor nem fog megfelelően működni. Ugyanígy figyelemmel kell lennünk a az emelőmagasságra és a szivattyú leendő közegének hőmérsékletére is.

A centrifugál szivattyú működése és használata

Centrifugálszivattyúk segítségével mozgatható vagy elosztható a víz a medencékben, de használják a mezőgazdaságban is az öntözőrendszerekben. Belvíz és csapadékvíz elvezetéséhez is megfelelő. Létezik belőle egyfokozatú és többfokozatú.

Az egyfokozatú centrifugál szivattyú működése

A más néven örvényszivattyúnak nevezett eszköz ahogy a nevéből is kitűnik a víz forgatásával éri el, hogy az áramlás és a nyomás nagyobb legyen. Az úgynevezett járókerék egy mesterséges örvényt kelt. A járókerék szívócsonkjánál áramlik be a víz és a kerék széleinél távozik. A járókerék felülete bordás kialakítású, ezeknek a bordáknak a segítségével irányozza a vizet a szélek felé. Onnantól, hogy működésbe lép a centrifugál szivattyú folyamatos a folyadékáramlás.

A többfokozatú centrifugál szivattyú működése

A más néven nyomásfokozó szivattyú működése megegyezik az egyfokozatúéval, annyi különbséggel, hogy itt több járókerék van egymás mellett. Egy diffúzor nevű körgyűrű segíti a folyamatos folyadékáramlást. A több kerék jelenlétével nagyobb emelőmagasságot lehet elérni.

A többfokozatú centrifugál szivattyút a háztartásokban ott találhatjuk meg, ahol a víznyomás növelésére van szükség. A méretesebb típusok az automata tűzoltó rendszerekben fordul elő, ez a tűzivíz szivattyú.

Az átemelő szivattyú működése és használata

Az átemelő szivattyúra akkor lehet szükség, ha magasabb helyre szeretnénk kis mennyiségű vizet eljuttatni. Erre sor kerül a különböző tartályok feltöltésekor vagy leeresztésekor, valamint a csapadékvíz elraktározásához is későbbi felhasználásra, mondjuk öntözéshez. A centrifugális szivattyú elvén működik, de percenként több ezer litert is képes megmozgatni.

A szivattyúk a háztartások láthatatlan részei

Az előbbiekből látható, hogy a szivattyúk egy háztartáson belül is sok helyen megjelenhetnek. Jó szolgálatot tehetnek, ha az emeletre megfelelő nyomású vizet szeretnénk eljuttatni, de akkor is, ha a medencénkben szükséges egy tisztítás vagy a folyamatos vízforgatás. A medencékben emellett egy jó szűrő is nélkülözhetetlen, hogy minél tovább használható legyen a víz, és ne kelljen gyakran a teljes medencét üríteni.

Amikor beülünk lazulni egy kicsit a jakuzziba, akár egy wellness-hotelben, akkor is a szivattyúk munkáját élvezzük. A pezsgőfürdőkbe általában az úgynevezett hidromasszázs szivattyúkkal találkozhatunk. A találkozást természetesen csak képletesen értve, hiszen ezek az eszközök nem látszanak.

Érdemes tehát megfontolni, hogy milyen célra keresünk szivattyút, mert a felhasználás területe alapjában meghatározza, hogy milyen típusok között válogathatunk. Szakemberek is készséggel állnak rendelkezésünkre, ha elsőre nehéz eligazodni a szakszavak útvesztőjében.