Nem kell ahhoz beköltözni a nagy múltú szegedi Novotel hotelbe, hogy megkóstolhassuk Cselik László séf mesterien összeállított étlapkínálatát! Elég, ha felsétálunk a hotel Tisza felőli csigalépcsőjén vagy a főbejárat felől kerülünk a terasz felé. Ennél menőbb találkahelyet nem is kell idén nyárra keresni!

Cselik László séf és Szél Tibor étteremvezető

Beugrunk ebédelni?

Miután helyet foglaltunk a kényelmes teraszon, kávézhatunk, reggelizhetünk, szemezgethetünk a hotelétterem kínálatából. A májustól élesített, a szezonalitás, a fenntarthatóság és a gazdaságosság elvén született büféreggelit és ebédkínálatot a jónevű séf zömében helyi alapanyagokból állította össze. A friss, fiatalos, nyárias étlap az üzletemberek tárgyalásaihoz is passzol: a számukra ajánlott business lunch naponta 12–15 óra között fogyasztható el a kellemes hangulatú teraszon – és persze az étteremben is! A kifőzdei áraknál magasabb, de minőségibb fogásokból álló menüsort fél órán belül az asztalra varázsolja a személyzet.

Újhullám és MI a Tisza partján

– A gyors szervírozás nagyban köszönhető a tavaly novemberben megújult Novotel-konyhának, amelyet a funkcionalitás érdekében teljesen átépítettünk, gépparkját korszerűsítettük – számolt be a fejlesztésről Niedermüller Gábor general manager, hozzátéve, a fenntarthatóság érdekében a mesterséges intelligenciát is segítségül hívták. A régióban párja sincs annak a MI-alapú mérlegnek, amely pontos fotókat, adatokat közöl a hulladékban landoló ételmaradék mennyiségéről, alapanyagáról. Így kimutatások alapján csökkenteni tudják a maradék mennyiségét. A tudatos szervezésre szükség is van a konyhában, hiszen az 50 fős étterem, a 30 fős terasz és a 250 fős bankett vendégeit szolgálják ki, no meg nyaranta 200-300 fős reggeliket szervíroznak.

Niedermüller Gábor General Manager

A Szegeden egyedüli hotel – a világmárkanévvel büszkélkedő Novotel – a vendégek elvárásainak és a piaci igényeknek megfelelve számos újítást vezetett be. A 2018-as tulajdonoscsere szemléletváltást is hozott magával, ennek szellemében vette át a hotelvezetői stafétabotot Niedermüller Gábor 2021-ben. A nemrég kinevezett séf mellett pedig az új étteremvezető, Szél Tibor az úr az étterem fedélzetén.

Fotó: Gémes Sándor

A szegedieket is kiszolgálja

A vérfrissítés jegyében minőségi étel-, italkínálatot és szervizszolgáltatást vezettek be, de áraik a jelenlegi piaci körülményekhez igazodnak. Ezt érdemes tesztelni egy hétköznapi vagy családi ebéd alkalmával, céges rendezvények, üzleti ebédek során, de az is jól jár, aki ide szervezi a lakodalmát!

Részletes heti menü és információ a pénteki terasznyitóról megtalálható a Facebook-oldalunkon.

Asztalfoglalás:

[email protected]

06-62/562-280, +36-30/302-7493