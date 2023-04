„Édesanyám nagyon beteg volt. Fekélyes volt a lába, sokáig azt hittük, hogy csak egy seb és begyógyul, de nem történt semmi. Amikor láttam, hogy egy hónap után csak rosszabb lett nagyon megijedtem, azonnali segítség kellett, de nem tudtunk bejutni orvoshoz.” – meséli olvasónk.

Sok idős embernek nagy problémát jelent eljutni az orvoshoz. Egyre nehezebben közlekednek és gyakran szégyellik is a betegségüket, így csak akkor kérnek segítséget a családtól, ha már igazán nagy a baj. Ez különösen igaz a kisebb településen élőkre, ahol a háziorvos is csak heti egy-egy alkalommal elérhető.

„Először a háziorvoshoz mentünk el, mert anyukám lába kisebesedett. Itthon azt hittük, csak megsértette valami és nem kezelte jól a sebet.” – kezdi történetét Erika. „Ennek megfelelően kapott is kötszereket, meg sebkezelő kenőcsöt és minden nap betadinozni kellett. Szerencsére anyukám még elég fitt, úgyhogy ezt magának is meg tudta csinálni. A nagy ijedség akkor jött, amikor néhány héttel később sem volt változás a kezelés ellenére sem.

Éppen kertet rendezni mentünk hozzá egy péntek délután, amikor ez kiderült. Próbáltam neki beutalót kérni Vásárhelyre, de nem sikerült szereznem, azt mondták, hogy a bőrgyógyászok csak hétköznap rendelnek, szóval az ügyeletre tudunk bemenni, ahol sorba kell állni. Teljesen bepánikoltam, így elkezdtem magánorvost keresni az interneten, hogy hátha valaki vállal sürgős vizsgálatot Hódmezővásárhelyen vagy Szegeden, de nem találtam senkit.

A keresgélés közben találtam rá az AIP Derm oldalára, de először nem is tulajdonítottam ennek nagy figyelmet. Aztán amikor másodjára is rákattintottam, akkor rájöttem, hogy ez lehet a megoldás. Regisztráltunk, feltettem egy képet a sebről és még aznap este kaptuk az eredményt, hogy ez bizony egy rákos elváltozás és mihamarabbi kezelésre szorul. Ezzel a diagnózissal már sokkal könnyebben tudtunk időpontot kérni. A szakorvos azt mondta, hogy nagyon nagy szerencse, hogy időben elkaptuk ezt, mert idős korban már nagyon veszélyesek az ilyen elváltozások.

“Az AIP Derm megmentette anyukám életét és ezért elképesztően hálás vagyok!”

A bőrrák az egyik leggyakoribb daganatos megbetegedés, de ha hamar felfedezzük, akkor nagyon jól kezelhető. Ehhez azonban rendszeresen érdemes szűrővizsgálatokra járni, amit az azonnali digitális bőrgyógyászati klinika megkönnyít, hiszen nem kell időpontot kérni és várakozni sem. Ez különösen nagy segítség lehet azoknak, akiknek sokat kell utazniuk, hogy eljussanak Szegedre vagy Hódmezővásárhelyre, esetleg Szentesre egy bőrgyógyászhoz.

Olvasónk története rávilágít arra, hogy akkor is menjünk el orvoshoz, vagy vegyünk igénybe ilyen szolgáltatásokat, ha esetleg úgy érezzük, hogy nem olyan komoly a probléma, mert egy apróságból is komoly veszélyt jelenthet az egészségünkre. Vigyázzunk egészségünkre és óvjuk családtagjainkét is.