A piacvezető kiskereskedelmi áruházlánc reagálva a fogyasztói igényekre és a piaci változásokra, az év elejétől folyamatos árcsökkentésbe kezdett. Az intézkedésnek köszönhetően a tej- és tejtermékek esetében többek között többféle vaj, sajt és tejföl, a 18 féle pékáru közül például 1 kg-os szeletelt fehér kenyér, valamint a nosztalgia kifli lett olcsóbb, de a rizs, a baromfi rudacska és a vegyes virágméz mellett a száraztészták, a szendvicsfeltétek, a fűszerek, tisztító- és tisztálkodószerek, babaápolási termékek és gyümölcslevek között is megtalálhatóak az árcsökkentett termékek. A csökkenés mértéke akár a 29%-ot is elérheti, de számos esetben 20% felett mérséklődtek az árak. Összegszerűen is jelentős a változás, az 1 kg-os Pilos Trappista sajtért a korábbi 3890 Ft helyett 2990 forintot, vagyis 900 forinttal kevesebbet kell fizetni. Szintén figyelemre méltó a Baromfi rudacska, ami 20 százalékkal lett olcsóbb, így kilogrammonként ma már csak 949 forintba kerül, illetve az 1 kilogrammos félbarna kenyér, amelynek ára újra 700 forint alá csökkent, és jelenleg 689 forintért érhető el. Áprilisban tovább folytatódik az árcsökkenés, egyes joghurtok ára 10-16 százalékkal csökken, így a Milbona natúr joghurt 1 kg-os kiszerelésben 999 Ft-ba kerül, a Pilos natúr joghurt 500 grammért 369 forintot kell fizetni, míg az 500 ml-es Pilos UHT főzőtejszín az árcsökkentés után 899 forintba kerül. A 250 grammos Pilos Carski sajt ára 999 forint, de a Belbake barnacukorért is kevesebbet kell fizetni, így az 11 százalékkal kerül kevesebbe a vásárlóknak.

A vállalat törekvéseit jól mutatja, hogy a Pénzcentrum és a Debreceni Egyetem közös, nagymintás, februárban publikált felmérésének eredményeként a kutatásban résztvevők szerint a Lidl a legolcsóbb FMCG-hálózat 2023-ban Magyarországon. A vállalat stratégiai célja, hogy még tovább bővítse az árcsökkentett termékek körét, és az eddigieknél is erősebben álljon a magyar háztartások, családok mellett, akik számára a különféle akciók és kedvezmények az elmúlt időszakban még inkább felértékelődtek.

Forrás: LIDL MAGYARORSZÁG

Ezzel összhangban a széles, kiváló minőségű, kedvező ár-érték arányú kínálat mellett számos egyéb módon is igyekszik az áruházlánc támogatni vásárlóit abban, hogy a lehető legkedvezőbb áron intézhessék a bevásárlást. A hetente változó akciók mellett a Lidl digitális hűségprogramja, a Lidl Plus további 10-12 kedvezményre jogosító kupont, kaparós nyereménykártyákat és egyéb extra kedvezményeket kínál a fogyasztók számára. Ezeken túl a diszkontlánc Spórolási tippekkel és pénztárcabarát receptekkel segíti vásárlóit.