A fürdőszoba az egyik olyan helyiség a házban, lakásban, ahol a napot elkezdjük, valamint lezárjuk. Fontos tehát, hogy olyan tér legyen, ahol teljesen nyugodtak lehetünk. Egyrészt azért, hogy a nap végén egy forró zuhannyal vagy fürdővel elengedhssük az aznapi gondokat, másrészt azért, hogy reggel lendületet vehessünk a naphoz. Néhány tippel segítünk elérni álmaid fürdőszobáját, aminek egyik eleme kétségkívül a zuhanykabin vagy a kád.

Válaszd az igényeidhez leginkább passzoló zuhanyzót!

Nem mindegy, hogy mekkora helyed van a fürdőszobában. Ez sok mindent meghatároz. Ha kisebb az alapterület, akkor mindenképp a zuhanyzó lesz a jó választás, bár ma már abból is sokféle létezik. Attól függően, hogy a klasszikus tálcás megoldást vagy a modernebb falas kivitelűeket keresed széles skálán tudsz válogatni. Nézzük, mik a lehetőségek!

A klasszikus, tálcás zuhanykabin

Ha zuhanyzóra gondolunk, akkor talán ez ugrik be elsőként. Egy, a padlóból kimagasodó keret fogja körbe a tálcát, amibe belépve még a tolóajtót is magunkra tudjuk zárni. Ez viszonylag könnyen beszerelhető bármilyen fürdőszobába, hiszen egyben, készen kapható. Hátránya, hogy több felület adódik, amit folyamatosan tisztítani kell, hiszen az ajtók réseiben, a tálca szélén is megállhat a víz. A tálca egész alacsonyan is lehet, ezért időseknek és mozgáskorlátozottaknak is választhatunk megfelelőt. Az ajtó lehet elhúzható és nyíló is.

Zuhanyfalak

Létezik olyan megoldás is, amikor a zuhanykabint csak egy-két fal választja el a fürdő többi részétől. Ilyenkor nincs tálca, egy megfelelő helyre rakott lefolyó gondoskodik a víz elvezetéséről. Modern és letisztult kialakítás.

Épített zuhanyzók

Ez a típus nem a megszokott üveg- vagy műanyag ajtókkal, panelekkel dolgozik. Lehet egy csempékkel kirakott bármilyen ívű és formájú falrész, ami megadja a zuhanyzó helyét.

A csapok és zuhanyszettek kavalkádja

Azzal tudod még inkább a te stílusodnak megfelelően kialakítani a zuhanyzót, ha az alkatrészei is téged tükröznek. Itt is válogathatsz a klasszikus formáktól kezdve a modernebb, szögletesebb variációkig sok közül. Ha fontos számodra, hogy a vízzel is takarékosan bánj, akkor ennek megfelelő zuhanyrózsákat is találsz.

Csúszásgátlók

A zuhanyzóban, a vizes csempén könnyű megcsúszni. Ha az idősekre és gyerekekre gondolunk, akkor a védelmük itt is fontos lehet. Gyerekek számára kaphatók vidám, mesefigurás csúszásgátlók, de magát a zuhany padlóját is ki lehet alakítani úgy, hogy minimális legyen a csúszásveszély. Érdemes erre is figyelni már a tervezéskor. A perem nélküli zuhanyzók még biztonságosabbak, hiszen nincs miben megbotoljon az ember.

Dobd fel a zuhanyzó környékét díszcsempével!

Szebbnél szebb díszcsempéket találhatunk nemcsak a konyhába, hanem a fürdőszobába is. A kreativitásunknak csak a pénztárca szab határt. Az is szépen mutat, ha csak a zuhanyzó környéke és fala van díszcsempével díszítve, a fürdőszoba többi fala pedig egyszerű.

A falon kívül a padlóra is kerülhetnek igényes járólapok. Ez különösen a tálca nélküli egyfalú vagy épített zuhanyzóknál mutat jól. Itt is lehet játszani azzal, hogy csak a zuhanyzó “alját”, padlóját rakjuk ki díszcsempével, a többi részére egyszerűbbet agy más anyagot választunk.

A csempét könnyebb takarítani, mint a sok ajtót és zuhanyfalat, így ezzel nem lesz sok gondod. Ehhez viszont az kell, hogy a csempét szakszerűen helyezzék fel a fürdőszobában. A megfelelő fugázás és ragasztás a párás, vizes helyeken külön figyelmet érdemel.

Növények a fürdőszobába? Naná!

Ha már megvan a kívánt zuhanyzó vagy kád, akkor jöhetnek a további hangulatelemek. Ilyenek lehetnek a növények, amik között számos, a párás levegőnek külön örülő fajtát találhatunk.

Aloe vera

Az aloe vera jótékony hatásairól biztosan hallottál már, ám a több száz aloe fajta közül csak az orvosi (aloe barbadensis) hasznosítható. Számos krémnek az alapanyaga, a gyógyszeripar is használja. Hosszúkás, húsos levelei 50 cm hosszúságúra is nőhetnek, évelő növény. A fürdőszobában is remekül fogja érezni magát, hiszen az extrém körülményeket is jól bírja, Szárazságtűrő faj.

Bambusz

Az Ázsiában honos növény nemcsak a kertben, hanem bent a lakásban is jól mutat, ráadásul a levegő is tisztítható vele. Kisebb méretben, cserepes kiszerelésben is vásárolható. Arra kell figyelni, hogy elég hamar terebélyesedik, érdemes eleve nagyobb kaspóba ültetni. Az alacsonyabbra növő, trópusi fajták nagyon dekoratívak a fürdőszobában is.

Orchidea

A gyönyörű virágú orchideát nem igen kell bemutatni. A trópusi növény Ázsiában, Dél-Amerikában, Közép-Amerikában és Patagóniában is őshonos. Több faja a Kárpát-medencében őshonos, ezek természetesen kinézetükben, gyökérzetükben is eltérnek a fán élő társaiktól. Az úgynevezett lepkeorchideával találkozhatunk legtöbbször a lakásokban, ez a faj kifejezetten igényli a párás, napos környezetet. Ha tehát a fürdőbe tesszük, akkor mindenképp az ablak közelében helyezzük el.