A fogyás még mindig nagy tudománynak számít, pedig sokszor apró részletekkel is hozzásegíthetünk testtömegünk csökkenéséhez. Mindenekelőtt el kell felejteni minden értelmetlen diétát és éhségsztrájkot, ami az egészséges fogyás helyett kellemetlen jojó-effektust biztosít. Hol van tehát a titka, hogyan lehet gyorsan és hatékonyan fogyni? Diéták helyett összpontosítson az egészséges táplálkozásra, amely meghozza a kívánt célt. Ha ehhez hozzáadjuk az elegendő folyadékbevitelt és a napi legalább 7 óra alvást, látni fogja, hogy csodák fognak történni testi és lelki egészségével. Nem létezik legjobb testmozgás a fogyáshoz, és ugyanúgy nem létezik legjobb diéta sem, amely varázslatosan leoldja a test felesleges zsírtömegét. A hatékony fogyás érdekében bizonyos szabályokat be kell tartani. Minden nap bombáznak bennünket információkkal a különféle diétákról, amelyek azonnali eredményeket és tökéletes alakot ígérnek. Az őrült kombinációk fogyasztása, bizonyos élelmiszerek korlátozása vagy akár teljes kiiktatása azonban nem jelenti a kívánt eredményt. Alakítson ki egészséges szokásokat a hatékony súlykezelés érdekében. A siker a konyhában kezdődik.

Következetesség az étkezésben

Hallott már arról, hogy a kisebb adagok gyakrabban történő étkezése megnöveli az anyagcsere általános sebességét és ezáltal a napközben elégetett kalóriák számát? A mérsékeltebb adagok rendszeres, gyakoribb fogyasztása pozitív hatással rendelkezik az átlagos napi vércukorszintre is. Bármilyen étkezési módot is választ, amely a legjobban illik életmódjához, de egyre ügyeljen, hogy naponta legalább három főétkezést étkezzen.

Ha eddig nagyon egészségtelen életmódot folytatott, és az étrendje főként szénhidrátokból állt, akkor ezek korlátozása után elég gyorsan leadhatja az első kilogrammokat. A fehér lisztet cserélje ki teljes kiőrlésű lisztre, az édességet hagyja ki az étrendből. Ha kevesebb szénhidrátot eszik, szervezete zsírt kezd égetni a készleteiből. És pontosan ez a lényeg, ez hozza meg a kívánt változást. Egy 2020-as tanulmány bizonyítékot talált arra, hogy az alacsonyabb szénhidráttartalmú étrend csökkenti az étvágyat. Nem szabad azonban túlzásba vinni és a szénhidrátokat teljesen kiiktatni, mivel nélkülük szervezetünknek nem lenne energiája és nem működne megfelelően. Itt is, mint az élet bármely pontján érvényes, hogy mindent mértékkel. A szokásos ebéd vagy vacsora helyett próbáljon ki például sült brokkolit vagy avokádós csirke salátát.

Korlátozza a magas zsírtartalmú ételek fogyasztását

Az élelmiszerekben lévő zsírok nem ellenségek, ami sajnos nagyon elterjedt feltételezés róluk. Az igazság az, hogy pótolhatatlan helyet foglalnak el étrendünkben, mivel fontos energiaforrást jelentenek a szervezet működéséhez. Bevitelüket azonban szabályozni kell és meg kell különböztetni az egészséges, azaz egyszeresen és többszörösen telítetlen zsírokat az egészségtelen, azaz telített és a transzzsíroktól. Azonban a kérdés az, hogy hogyan is tartsuk kordában a zsírokat? Válasszon egészségesebb főzési módokat, mint például a grillezés vagy párolás. Ha nem tud ellenállni a sült ételeknek, használjon magasabb többszörösen vagy egyszeresen telítetlen zsírtartalmú olajokat, mint például olíva-, kukorica- vagy szójababolaj. Korlátozza a zsíros húsok fogyasztását, helyette válasszon baromfit, halat vagy sovány vörös húst. Fogyasszon magas omega-3 zsírsavat tartalmazó ételeket, például diót, lenmagot, chiát, avokádót, olajbogyót.

Magasabb rosttartalmú ételek

A több rostot tartalmazó élelmiszerek pozitív hatással lehetnek a fogyásra is – elősegítik a jóllakottság érzését. Ráadásul a legtöbb magasabb rosttartalmú élelmiszerben nagyobb a víz aránya, és fordítva, alacsonyabb a kalória aránya. Tehát mi nem hiányozhat az étrendedből? Zöldségek, gyümölcsök, hüvelyesek és bizonyos típusú gabonafélék, mint a rozs, tönköly, hajdina, zab vagy quinoa.

Rendszeres folyadékbevitel

Az egészséges táplálkozás része a megfelelő folyadékbevitel betartása is. Elsősorban tiszta vízről beszélünk, amely nem tartalmaz kalóriát, ellentétben a cukros italokkal vagy az alkohollal. Tudta, hogy egy pohár bor körülbelül annyi kalóriát tartalmaz, mint egy darab csokoládé? Egy felnőttnek 2,5-3 liter vizet kell fogyasztania naponta. Ez azonban számos tényező függvényében változhat is, mint a környezetünk évszaka és hőmérséklete, a napközbeni tevékenység mennyisége és az egészségi állapot. Ezek a folyadékbevitelre vonatkozó követelmények magukban foglalják a magas víztartalmú élelmiszerek fogyasztását is, mint a levesek.

Mozgás, mozgás, mozgás

Igen, edzés nélkül is le lehet fogyni, de az edzés segít gyorsabban és hatékonyabban fogyni. Egy egyszerű egyenlet felelős ezért - több mozgás = több energiafelhasználás. Válasszon olyan sportot vagy fizikai tevékenységet, amelyet örömmel végez. Vegye be mindennapi életébe a hosszabb sétákat, a tempós gyaloglást, a kerékpározást, a táncot, a fitneszt, egyszerűen minden olyan mozgást, amely felpezsdíti a testét és a lelkét egyaránt. A leghatékonyabb, ha az erősítő edzést a kardióval kombinálja.

De amint már említettük, minden a konyhában kezdődik. Összpontosítson az egészséges szokásokra és a kiegyensúlyozott étrendre, de erőfeszítéseit optimális fizikai aktivitással is támogatnia kell. A fogyás energiafelhasználással jár, így az elfogyasztott étel kalóriájának száma nem haladhatja meg az egy nap alatt elégetett kalóriák számát. Tehát készüljön fel az egészséges életmódra még ma!