Amikor egy lakás felújításának a végére érünk, elégedettséggel tölthet el a tiszta falak és a lassan helyükre kerülő bútorok látványa, ám az otthonosság szempontjából ezzel még korántsem fejeztük be a feladatunkat. A berendezés legapróbb részletei még hátra vannak, ám ezek az apróságok összességében mind a kényelem, mind a stílus tökéletesítése miatt kulcsfontosságúak. Ez a lakás minden helyiségére igaz, hiszen mit ér egy előszoba fogas, szekrény vagy tükör nélkül, a fürdőszoba igényeiről nem is szólva. Apróságokról van szó, mégis hatalmas jelentőségük lehet az elégedettségünk szempontjából.

A fürdőszoba ugyanis intim rutincselekvések sorának az otthona, ami akkor praktikus, ha minden kéznél van. Ráadásul a kiegészítő darabok stílusban is kiegészíthetik az elképzeléseinket, és teljessé teszik a fürdőszoba képét. Márpedig, ha jelentős ráncfelvarráson esett át a fürdő, nem kerülhet vissza a régi fogmosópohár vagy szappantartó, amelyek designja esetleg elüt az új tervektől. Ne legyünk hát restek előre gondolni az apró fürdőszobai kiegészítőkre, és már a felújítás részeként megválogatni a stílusban megfelelő darabokat.

A szín szempontjából létezik univerzális megoldás, hiszen a króm szinte minden színhez passzol a fürdőben, akár falra szerelhető törölköző akasztóról, akár fogkefe- vagy szappantartóról van szó. Ám ma már hatalmas a választék a kialakítás alapján is. A belsőépítészet folyamatosan dobja piacra a különböző fejlesztésű kiegészítőket, amelyek számos fürdőszobai stílushoz passzolnak. Ennek megfelelően a míves készítésű darabok mellett megtalálhatók a minimál stílust kedvelők igényeire szabott elemek is. A klasszikus, falra szerelhető egészségügyi papír-tartó mellett például egyre többféle álló tároló is kapható, amelyek ráadásul több tekercs elhelyezésére is alkalmasak.

Hasonlóképpen nagy a választék a törölközőtartók terén is, és már ezt is érdemes előre átgondolni, hogy a végén a sok kis apró részlet megfelelően a helyére kerüljön, és ne üssön el az eredeti elképzelésektől. A törölköző amúgy is kényes kérdés, elvégre mindenki száraz, tiszta, puha, kellemes illatú törölközőre vágyik egy tusolás után. Természetesen a fürdőszoba mérete alapvetően befolyásolja a lehetőségeket, érdemes jól megválasztani a méretet és típust. Ahol van hely, egy nagyobb, több törölköző tartására alkalmas lengőkaros rúdszettre, vagy akár egy stílusos állványra, ott akár egy egész család törölközőinek van hely, ám van ahol inkább az egy, vagy több ágú fali akasztó a megoldás. A praktikum amúgy is fontos szempont a fürdőszoba kiegészítő kapcsán, egy teleszkópos falikosárral, esetleg sarokpolccal sok helyet takaríthatunk meg, ráadásul így rengeteg kiegészítőnek találhatunk helyet. Ilyen lehet például a fürdés bármelyik kelléke, a fürdősó, a szivacs, szappan, stb., vagy akár egy vízlehúzó üvegtisztító, amely a tisztálkodás után a zuhanykabin falának tisztításában lehet nagy segítség.

Ha pedig tényleg van tér a fürdőben, válogathatunk a különböző méretű szemetesek vagy szennyestartók közül, hiszen egyáltalán nem mindegy, hogy például a mosásra váró ruhákat milyen körülmények között tároljuk. És ha végképp olyan szerencsések vagyunk, hogy a fürdőszobában szinte minden elfér, akár még egy kihúzható kádtálcát is beújíthatunk, amely a fürdés kényelmi fokozatát emeli az egekbe.

A lényeg, hogy előre kalkuláljunk az apróságokkal, amelyek külön-külön is jelentőséggel bírnak, együtt azonban alapvetően határozzák meg a fürdőszobai tevékenységünk hangulatát.