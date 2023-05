Az e-mail marketing minden vállalat többcsatornás marketingstratégiájának részét képezi. Akár saját készítésű, akár vásárolt listákat használunk, az e-mailek használata elengedhetetlen a régi ügyfelekkel való jó kapcsolat kiépítéséhez és az újak felkutatásához. De vajon tényleg megéri email-listát vásárolni? Megfelelő feltételek mellett a válasz minden bizonnyal igen.

E-mail címadatbázis: egy tabu lebontása

Mindenki hallott már olyasmit, hogy "a vásárolt e-mail listák nem működnek", "az e-mail marketing halott", vagy "inkább a közösségi médiás hirdetésekre költök, mintsem e-mail marketing kampányokra ".

Ha ezek után mégis ezen az oldalon kötött ki, kérjük, olvasson tovább, mert lehet, hogy meglepődik majd a következő állításokon. Tudta például, hogy a megfelelő e-mail címek adatbázisával akár egy közvetlen e-mail marketingkampány a "vállalatok iparágak szerinti kategorizált listáján" vagy "vállalatok irányítószám szerinti földrajzi elhelyezkedéssel" is kiváló gazdasági és megtérülési eredményeket érhet el cége számára?

A megvásárolt e-mail listák üzleti katalizátorként is működnek

Először is, logikusnak tűnik, hogy az évek során házilag felépített lista valószínűleg jobb eredményeket ér el a megnyitások és kattintások tekintetében (de nem feltétlenül pozitív megtérülési arányt). De ugyanígy igaz az is, hogy akár egy-egy érvényes e-mail cím is számíthat. Ha a vásárolt e-mail listát az adatvédelmi előírásoknak megfelelően kezelik, és egy jó hírű szolgáltató kezeskedik érte, akkor ez lehet a megfelelő módja annak, hogy fellendítsük és felgyorsítsuk vállalkozásunkat.

Sok marketinges dönthet úgy, hogy a közösségi médiára vagy a Google Ads kampányokra költi a rendelkezésére álló költségvetést, de ezek az eszközök nem biztos, hogy a kívánt eredményekhez vezetnek. Különösen manapság, hiszen míg a megfelelő kulcsszavakra irányuló aukciók egyre mindennaposabbak, addig az e-mailek folyamatosan aktuálisak. Mindenki olvassa őket, mindenki sok időt tölt olyan platformokon, mint a Gmail. Ezért az e-mail listák nem maradhatnak ki ezekből a stratégiákból.

Az e-mail marketingnek a többcsatornás stratégia részét kell képeznie, és minden vállalatnak be kell vezetnie, hogy a termékek és szolgáltatások elérjék a célközönséget. Ezért fontos, hogy saját kapcsolati hálót építsünk ki. Ha a nulláról kezdünk, ez sok időt vehet igénybe, és akár induló vállalkozásról, akár befutott cégről van szó, nehézségekkel kell szembenéznünk. Ahhoz, hogy eredményeket érjünk el, nagy számokat kell elérnünk. Az ellenőrzött és garantált e-mail címekkel rendelkező cégek e-mail adatbázisának megvásárlása pedig személyre szabott üzleti katalizátorként is szolgálhat akkor is, ha a listát mi magunk akarjuk felépíteni, illetve, ha egy, már a birtokunkban lévő kapcsolatlistát szeretnénk kiegészíteni.

Mikor érdemes e-mail listát vásárolni

A szakértők tapasztalatai szerint nincs egyetlen, kifejezetten az e-mail marketingre alkalmas vállalati kategória, mert minden helyzetre van megfelelő megoldás.

Azonban, ha megkíséreljük azonosítani azokat a vállalatokat, amelyek számára előnyös lehet az e-mail címlista vásárlás, akkor a következő négy típust sorolhatjuk fel.

Kommunikációs és webmarketing ügynökségek

Az e-mail címek adatbázisának megvásárlásának köszönhetően könnyen lehet további szolgáltatást nyújtani az ügyfeleknek, akik mindig új, innovatív megoldásokat keresnek.

Startupok

Egy vállalkozás elindítása mindig kihívást jelent. Az e-mail marketingkampányok gyorsabb elindítása érdekében egy lista megvásárlása jelentősen felgyorsíthatja az adatgyűjtési folyamatot. Egy induló vállalkozás számára pedig elengedhetetlen a gyors reagálás.

Vállalkozások

Ezek nem csak induló vállalkozások. A lista megvásárlása a már működő cégek számára is előnyöket jelenthet, amelyek célja a piaci jelenlétük megerősítése és adatbázisuk bővítése. Az olyan szolgáltatók, mint a Bancomail, olyan deduplikációs és megfeleltetési szolgáltatásokat nyújtanak, amelyekkel elkerülhető a már saját tulajdonban lévő e-mailek " kétszeres" megvásárlása.

Nonprofit szervezetek

A nagyszámú emberrel való kapcsolatfelvétel - akár hideg listák segítségével is - nagyon fontos eszköz a jótékonysági és általában a jó ügyeket támogató adománygyűjtő és crowdfunding kampányok számára.

Végezetül, amikor egy lista megvásárlását fontolgatjuk, mielőtt azt mondanánk, hogy "ez nem nekem való", gondoljuk végig: kipróbáltunk-e már egy olyan listát, amely a vállalkozás szempontjából megfelelő tulajdonságokkal rendelkezik?