Hagyománya van már annak, hogy diákjaink képviselik iskolánkat a Szakma Sztár Fesztiválon, de a 2023-as év a korábbiakhoz képest is különleges volt. Négy tanulónk döntőbe jutott, ketten pedig az előválogatón nyújtott teljesítménye alapján felszabadult a Kereskedő és webáruházi technikus, illetve a Vendégtéri szaktechnikus vizsgakötelezettség alól. Ezek az eredmények egyértelműen mutatják tanulóink szakmai tudását, és azt, hogy a déli régió szegletében is sok a kiemelkedően tehetséges fiatal, akik országos versenyeken is képesek bizonyítani. Büszkék vagyunk a négy diákra. Egy iskolának ez a legnagyobb, leghitelesebb visszajelzés arról, hogy jó úton halad és megéri a befektetett munka, mert képes megtalálni, és sikerre vezetni a tehetségeket