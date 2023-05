Forrás: Takoy.hu

Kézi vagy gépi varrás legyen?

Mielőtt belevágnánk a ruhánk megtervezésébe, érdemes átgondolnunk, hogy az adott ruhaneműhöz elég a kézi varrás, vagy be kell szereznünk egy varrógépet. Egyszerűbb pamut ruhákat, pólókat vagy egy párnahuzatot akár már kézzel is könnyedén meg tudunk varrni. Ehhez nem szükséges minden áron egy drága varrógép beszerzése. Viszont már egy komplett, méretre szabott ruha esetén, ahol fontosak a szegések is, muszáj lesz varrógépet használnunk. Sok varrási mód ugyanis igencsak időigényes és nehézkes volna géppel. Ráadásul egy poliészter anyag alapú textil esetén kifejezetten nehéz szépen megvarrni kézzel a csúszós anyagot. Kérdés persze, hogy milyen varrógépet válasszunk? Kezdőként egy alap varrógép is bőven elég lesz, később pedig más gépekkel is kiegészíthetjük a készletünket, ha már készen állunk komolyabb ruhákat is megvarrni.

Forrás: Takoy.hu

Kiegészítő eszközök – olló, cérna és a többiek

A varrás elengedhetetlen kiegészítője értelemszerűen a tű és a cérna. Erre még akkor is szükség lesz, ha mindent varrógéppel szeretnénk megvarrni. Például vannak olyan formák, amiket kézzel egyszerűbb lesz, továbbá a ruhák javítását is sokszor gyorsabb kézi megoldással megvarrni. A szakadt műszőrme anyag pont ilyen. Ott úgysem látszik a varrás, de egyszerűbb kézzel intézni, mint géppel kerülgetni a szőrmeszálakat. Érdemes tűből és cérnából is egy készletet venni. Az alapkészletekben általában minden szín és gyakori méret megtalálható. Ezen kívül nem árt beszerezni pár nagyméretű lapot, ami segítségével elkészíthetjük a szabásmintát. Ha erre nincs lehetőségünk, akkor az újságpapír is tökéletes megoldás. Ezen kívül ne felejtsük el a készletből a száraz szappandarabot, ami jó alternatívája a szabókrétának. Ugyanúgy lehet vele rajzolni az anyagra. Az ollót is válasszuk ki, és nagyon nem mindegy, milyen típus mellett döntünk. A cérna elvágásához ugyanis olyan olló kell, ami bolyhosodás nélkül képes vágni a cérnát. A tű befűzésekor nagyon előnyös tud ugyanis lenni a boholymentes cérnaszál. Ezen kívül szabóollót is szerezzünk be. Nem árt, ha ez tényleg minőségi. A szép széleket ugyanis csak a tényleg minőségi ollók fogják szépen vágni még a legvastagabb anyagok esetén is.

Forrás: Takoy.hu

Megfelelő munkaterület

Ha nem akarunk mi is beleesni a varrónők betegségeibe – fájó nyak, romló látás –, akkor a legjobb, ha már előre olyan munkaterületet készítünk elő, ami nem fog az egészségünk rovására menni. Az íróasztal magassága és a szék legyen kényelmes. Ne görnyedjünk varrás közben, és olyan lámpafényt válasszunk, ami a természetes nappali fény utánzata. Ezen kívül tartsunk rendszeresen pihenőket, mert a varrás bizony a kezeink ízületeire is hatással lehet. Még a varrógép is képes hosszú távon terhelni a kéz ízületeit, ezért nagyjából félóránként vagy óránként pihenjünk kicsit varrás közben.

A fotó forrása: Takoy.hu