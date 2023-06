Szegedi és vásárhelyi iroda

4 éves cég, 20 év szakmai tapasztalat, 2 iroda, többezer elégedett ügyfél – nagyjából ez a szegedi ArtHome Ingatlaniroda jelenlegi mérlege. Panaszra nincs ok, hiszen – régi álmot megvalósítva – a tavaly a szegedi Belvárosból Újszegedre (Szent-Györgyi Albert utca) költözött ArtHome most még barátságosabb, még komfortosabb környezetben ingatlanozik. Ráadásul a közelmúltban Hódmezővásárhelyen, a Kossuth téren is nyitottak irodát.

Nézze meg a videót, milyen jó helyen várják önt!

A legtöbbet hozza ki otthonából

Mielőtt bárki azt hinné, hogy az ingatlanozás egyenlő a kevés munka, sok pénz téveszméjével, ki kell ábrándítanunk! A siker nem hullott csak úgy Kis-Jakab Réka üzletvezető-tulajdonos ölébe. Húszéves ingatlanos múlttal a háta mögött az ingatlanos szakma valamennyi szegmensére rálát; irodája eladással, vásárlással, ingatlankereséssel, kiadással, home staginggel (jobban eladhatóvá tenni az ingatlant), ingatlankezeléssel, szálláshely-szolgáltatással foglalkozik, továbbá jogi képviselettel, hitelügyintézéssel, biztosítással, ingatlan-értékbecsléssel, energetikai tanúsítvány beszerzésével segíti megbízóit. Az ArtHome arra törekszik, hogy az adott ingatlan legideálisabb hasznosítási formáját ajánlja ügyfeleinek.

Forrás: PR

Értéket adni szívvel-lélekkel

Szeretettel, segíteni akarással végezzük a munkánkat, tapasztalaton alapuló szakértelmünk komoly értéket képvisel. Tudjuk, mit, mikor, mennyiért és hogyan lehet eladni, ezzel rengeteg időt, energiát spórolunk meg az ügyfélnek. Kezeljük a felmerülő jogi nehézségeket, illetékkérdéseket. Végigkísérjük, koordináljuk az adott folyamatot úgy, hogy az ügyfelet minél jobban tehermentesítsük. Ez az egyik legnagyobb erősségünk

– fogalmazott Kis-Jakab Réka, hozzátéve, sokak számra nem látható munkamennyiséget, költséget jelent egy iroda számára a háttérmunka, a folyamatos, elégedett ügyfélkör fenntartása.

Kisállattal költözne? Nem beszélni angolul? Nem gond!

Külföldi partnerek is szép számban keresik fel az ArtHome Ingatlanirodát, hiszen itt a munkatársak jól beszélnek angolul, ami különösen ingatlankezeléskor, bérleteztetéskor számít sokat.

De azok körében is népszerűek, akik kisállattal keresnek bérleményt: olyan albérletek után is kutat az ArtHome, ahol a tulajdonos nem zárkózik el a kisállattartástól. Ennek jogi kérdéseiben is segítséget adnak. Honnan az indíttatás? Társadalmi felelősségvállalásuk bizonyítéka, hogy minden sikeres ingatlanügyletükből jut menhelyi kutyák, cicák állateledelére, és az irodának van már saját örökbefogadott kutyája is, Frida.

Tessék, itt egy ajándék!

Az ArtHome 4. születésnapja alkalmából most ingyen kínálja home staging szolgáltatását, mellyel magasabb áron értékesíthető az ingatlan.

Ingatlanügyei előbb-utóbb mindenkinek lesznek. Bízza magát profikra, hívja az ArtHome csapatát!

Elérhetőségek:

ArtHome Ingatlan

6726 Szeged Szent Györgyi Albert u. 35.

Telefon: +36 (70) 330 7577

E-mail: [email protected]

ArtHome Ingatlan Hódmezővásárhely

6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 6.

Telefon: +36 (70) 701 6728

E-mail: [email protected]