Eszik is, isszák is a vendégek a Bajor Éttermet, hiszen sok szegedi még tisztán emlékszik rá, hogy a Bajor Étterem HBH Söröző néven kezdte meg működését 1987-ben. A sör maradt, de az étteremjelleg is feljött mellé.

Sörgyári capriccio

Először mini sörgyár üzemelt a sörözőben, innen a név: HBH (Hofbräuhaus). Eredeti német licenc alapján a német tisztasági előírásoknak megfelelően főzték a sört. Ez egészen 1996-ig tartott, a sörgyár megszűnt, helyén különtermet alakítottak ki. Ekkor nyerte el a mai formáját a vendéglő, ahol a 10 boksz mellett három – 25, 35 és 70 fő befogadására alkalmas – különterem várja a családi és céges rendezvényekre, találkozókra, illetve kisebb esküvőkre érkező vendégeket.

Immár hetedik éve az étterem előtti parkolóban májustól októberig 40 személy fogadására alkalmas, 11 asztalból álló kerthelyiséget alakítottak ki. A csendes, árnyas utca kiválóan alkalmas egy könnyű ebédre, vacsorára, sörözésre, beszélgetésre, hiszen az átmenő autóforgalom itt jelentéktelen.

Vendéglátós családban maradt

Az éttermet hárman alapították: Perneki Mihály, Szántó Lajos, illetve Zádori Zoltán. Közülük mára csak Zádori Zoltán maradt az élők sorában. 2001 óta családi vállalkozásként üzemelteti az éttermet fiával, Zádori Rolanddal.

Igazi vendéglátós család az övék! Zádori Zoltán 1964-ben kezdte a szakmát az akkoriban nagyon híres szegedi Tisza Szállóban, utána a Camping csárda és Sörpatika érintésével 1987-ben nyitották meg a HBH Bajort, amely előtte is vendéglátóhelyként üzemelt Kékgolyó néven.

Zádori Zoltán fia követve a családi hagyományt: 1989-ben kezdte tanulmányait a Tisza Szállóban olyan híres szegedi szakemberek keze alatt, mint – a teljesség igénye nélkül – Balikó Béla, Polgár Kálmán, Czank József. 1991-ben a Bajor Étteremhez szegődött, azóta is ott dolgozik. Zádori Zoltán lánya, Zádori Szabina szintén a vendéglátásban helyezkedett el, a Szegedi Szakképzési Centrum Krúdy Gyula Vendéglátó Iskolájában tanítja a pincértanulókat.

Gyakorlati helyként is bizonyított

Az étterem egyébként nagy hangsúlyt fektet a tanulóképzésre is, évente 4 szakács- és 4 pincértanuló szerez náluk tapasztalatot. Az évek során több tanuló is a Szakma Kiváló Tanulójaként végzett az étteremben. Az üzlet tanulója volt 1999-ben Selmeczki Katalin is, aki a híres szőregi Selmeczki Cukrászda tulajdonosának, Selmeczki Tamásnak a lánya, egyben Zádori Roland felesége, így két vendéglátós család kapcsolódott össze.

Söröző, ami étterem

Még ha sokan a mai napig Bajor Sörözőként emlegetik a helyet, a hangsúly ma már az éttermen van, a legtöbben enni járnak ide. Éttermek jönnek-mennek, nyitnak-zárnak, de a Bajor 36 éve üzemel, pedig nem kevés megpróbáltatás éri manapság a vendéglátást: a pandémia, a rezsiválság mellett begyűrűzött a szakemberhiány is. Mindezek ellenére a Bajor csapata a tőlünk telhető legnagyobb odafigyeléssel fogadják a Bajort megtisztelő vendégeket.

Kiszállítással is kérhető

Az utóbbi 2-3 év óta a Bajorban az ételkiszállítás is működik különféle ételkiszállító cégeken keresztül. Az étterem saját webshopot is működtet, ezen keresztül is lehetséges a házhoz szállítás; a rendeléseket az étterem vezetősége szállítja ki! Persze a helyben fogyasztás a legerősebb náluk! Egy jó, frissen csapolt sört finom pálinkával mégiscsak kellemesebb elfogyasztani az árnyas teraszon vagy éppen a klimatizált pincében!

Jól bevált, hagyományos ízek

Az ételkínálatunkra a hagyományosság és az állandóság jellemző; ebben megtalálhatók levesek, frissen sültek, szárnyasok, sertésételek, steak, hal, csülök, illetve a mára már igazi luxusnak számító libamájból készült fogások.

Az állandó étlap mellett időről időre idényjellegű menükártyával is előáll a Bajor csapata: erről nyáron nem hiányozhat a hideg gyümölcsleves, a grillezett húsok salátával, de néha előkerülnek a régi klasszikusok is! A nyitáskori, 1987-es étlapról rendre visszaköszön a békebeli lencsefőzelék, a Bakonyi csülök vagy éppen a vargabéles.