Érdekel a vízi világ? A dínók a legnagyobb kedvenceid? Izgat egy igazi dzsungelélmény? Találkoznál kedvenc mesehőseiddel, kalózokkal? Imádod a cirkuszt? Rajongsz LEGOLAND-ért, a Mancs őrjáratért? Rabul ejt a világűr?

Minden héten új kaland

Akkor ne hagyd ki a makói Hagymatikum tematikus nyári táborait, ahol ebben a sorrendben minden hétre sok izgalomban lehet részed! Nem baj, ha nem tudsz úszni, akkor viszont hozz magaddal karúszót, úszógumit vagy mellényt.

Nyugi, nem leszel egyedül! Minden turnusba 21 gyerkőc jelentkezhet. Biztos lesznek ott ismerőseid, főleg, ha Makón vagy a környéken élsz. Három pedagógus is vigyáz majd rátok. A nap egyik felében a Mátyás király játszóházában játszotok, a másik felében pedig beltéri és kültéri medencéinkben pancsolhattok új barátaitokkal. A sok kaland közben biztosan megéheztek, ezért ebédet, tízórait és uzsonnát is kaptok. Speciális diétát nem biztosít a tábor.

Személyes beiratkozás

Az egyes heti táborokra a szabad helyek függvényében, de legkésőbb a tábort megelőző pénteki napig jelentkezhetsz személyesen apukáddal vagy anyukáddal együtt (szülői nyilatkozatra is szükség lesz) a Hagymatikum recepcióján, ugyanis a jelentkezés elővásárláshoz kötött. Ekkor fizethetitek be a tábor díját egy összegben: a 32.500 forint magába foglalja a belépőt, az étkezéseket és a felügyelet díját is. A házirendnek megfelelően a fertőző betegségek kizáróak, vagy ha más okból az orvos megtiltja neked a strandolást.

Cipősdobozt hozz!

Ne felejts el az első napon magaddal hozni egy cipősdobozt, amelyben a táborban készített „kincseidet”, vagy a kézművesfoglalkozások során készített tárgyakat, alkotásokat gyűjtheted.

Fotó: KarsaiA

Elérhetőség:

www.hagymatikum.hu

6900 Makó, Makovecz tér 6.

+36-62/511-220

[email protected]