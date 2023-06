Először is szeretném megköszönni ezeket a díjakat mind a vendégeinknek, mind a szakmai szervezeteknek, de kollégáim munkája is nagyban hozzájárul ahhoz, hogy büszkén mondhassam el, hogy a Dráva Hotel kisállatbarát szálláshely. Pár éve igen divatos volt a hazai szállodákban a kutyabarát jelző, ma már többségében legfeljebb a kistestű kutyákat engedik be, vagy azokat sem. Pedig sok házi kedvencet családtagként kezelnek a gazdik, egyre inkább jellemző a magyar vendégekre, hogy a kisállatukkal együtt utaznak. A Dráva Hotel erre tökéletesen felkészült: kifejezetten kutyák fogadására alkalmas szobákkal is rendelkezik a szálloda, igény esetén étel- és italtartót, kutyaeledelt, fekhelyet biztosít az állatok számára. A hotel recepcióján található shopban a kisállat-tulajdonosok vásárolhatnak állateledelt, pórázra szerelhető tisztasági zacskót, játékot és egyéb kiegészítőket. Természetesen a többi vendég nyugalma érdekében a kis kedvenc az éttermet és a wellnessrészleget nem látogathatja. Hozzánk csakis jól szocializált kutyák, kisállatok érkeznek.