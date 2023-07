Bár a 3D nyomtatás miatt jelentkezett a Tervezd és építsd meg velünk a jövő városát! elnevezésű táborba Veres Ádám, a forrasztás és az elektronika is nagyon tetszett neki – még ha már el is döntötte, ő bizony cukrász lesz! A Rókusi Általános Iskola 14 éves tanulója az elektronikáért felelt a táborban, ő készítette el az épülő városhoz a vízerőművet. Igen, jól olvasta! Egy egész várost építettek meg a résztvevők, akik a saját ötleteik alapján meg is tervezhették a jövő városát a legmodernebb technológiák segítségével.

Modern makettváros

A Szegedi SZC József Attila Általános Iskola és Szakképző Iskola (a Szegedi SZC Móravárosi Szakképző Iskola és a Szegedi SZC Vedres István Technikum közreműködésével) által megrendezett táborban az építészet, a tervezés, a grafika, illetve az építőiparhoz kapcsolódó szakmák jelentek meg.

Simon Attila, a Szegedi SZC József Attila Iskola ifjúságsegítője, a tábor résztvevője és segítője ottjártunkkor elmondta, az iskola Digitális Alkotó Műhelyében zajló táborban egy olyan modern makettvárost terveztek meg a korszerűen felszerelt műhelyben, amely iparáért, mezőgazdaságáért, kultúrájáért, közbiztonságáért – összesen 12 területéért – egy-egy „minisztérium” felelt. A táborozók forrasztottak, épületszerkezeteket állítottak össze, például napelemparkot; épületmodelleztek, kipróbálták a karakteranimálást, a 3D tervezést és nyomtatást, megismerkedtek a micro.bit és a lézervágó használatával. Kikapcsolódásként ment a csocsó, a pingpong, az Xbox, a geoláda-keresés a városban. A tábor utolsó napjára készült el a Green City nevet kapott város a megújuló energia, az újrahasznosítás, a környezetvédelem elve mentén haladva.

Olyan jól sikerült a város, hogy még Kószó Fanni Róza, a Tabán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 7. osztályos tanulója és Vida Luca, a Szegedi Bonifert Domonkos Általános Iskola diákja is szívesen lakna benne, mondták. Fanni még nem tudja, hol folytassa középiskolai tanulmányait, ezért is jelentkezett ide, hátha segít a döntésben. Itt a grafikus szakma fogta meg igazán: a készülő városhoz animációkat készített, festett. Vida Luca szintén 7. osztályos, ő a közbiztonságért felelt. Célirányosan a grafika miatt érkezett, 8. osztály után a Vedres-iskola grafika szakjára készül.

Fotó: Gémes Sándor

Túlélők bevetésen

A Tabán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola leendő 7. osztályos tanulója Kanász Gerda Zsófia, aki egyrészt a barátai miatt jelentkezett a Túlélő pályaorientációs táborba, másrészt szerette volna magát megmérettetni, erre pedig ez a tábor tökéletes választásnak tűnt. A szegedi laktanyában kipróbálhatta a lövészetet, az utolsó napon pedig egy akadálypályán bizonyíthatott. Gerdát a rendészeti szakma vonzza a leginkább, nyomozó szeretne lenni. Tudja, hogy küzdenie kell az álmáért, de mindig eléri a célját – bizakodott.

A Túlélő tábornak a rendészeti képzésre is szakosodott Szegedi SZC Csonka János Technikum adott helyet, és katonai, illetve túlélési alapismeretekkel gyarapította a gyerekek tudását. A programba bekapcsolódott a Szegedi SZC Gábor Dénes Technikum és Szakgimnázium sporttagozata, illetve a Szegedi SZC Krúdy Gyula Szakképző Iskola is. Meszlényi János, a Szegedi SZC Csonka János Technikum szakmai igazgatóhelyettese elmondta, a táborozók látogatást tettek a laktanyában, a hadiparkban, akadálypályán izzadtak és kalandos feladatokat oldottak meg: például csapatokat alkotva építettek maguknak menedéket. De azt is megtanulták, mit vigyenek magukkal, ha túrázni indulnak.

A 13 éves Nagy Márton meg is jegyezte ezt: fontos, hogy víz és étcsokoládé mindig legyen a táskában, sorolta. A leendő 7. osztályos diák mentálisan és fizikailag szeretne erősebb, edzettebb lenni, ezért is jelentkezett a táborba, no meg a barátok miatt, akikkel közösen eldöntötték, ezen a nyáron nem akarnak otthon unatkozni, inkább itt élnek túl. Az akadálypálya keményebbre sikerült, mint a testnevelés óra, vélte Marci, aki még nem tudja, hol tanuljon tovább. Neki legjobban a laktanya és a világháborús tankokat is bemutató hadipark tetszett.

Programozás és robotika

A Játékos programozó táborban a gyerekek egy hét alatt élvezetes, játékos formában sajátíthatták el a programozás alapjait a Gábor Dénesben – a Szegedi SZC Kőrösy József Közgazdasági Technikum és Szegedi SZC Vasvári Pál Gazdasági és Informatikai Technikum közreműködésével – megtanulták az egyszerű programok, játékok elkészítését, és az önálló, kreatív alkalmazások létrehozásába kóstolhattak bele.

Július 10–14. között a Robotika tábort rendezik meg a Szegedi SZC Déri Miksa Műszaki Technikumban a Szegedi SZC Vasvári Pál Gazdasági és Informatikai Technikum közreműködésével. A diákok a műszaki tudományok széles spektrumát bemutató játékos feladatok segítségével ismerkedhetnek meg a mérnökök világával.

Térségi JEDI projekt

A 6–7. osztályosoknak szóló pályaorientációs táborokat a 2020. február 1. – 2023. december 31. között megvalósuló JEDI ROHU 452 projekt keretében szervezték meg a Szegedi Szakképzési Centrum irányításával.

– A közös foglalkoztatás alapú kezdeményezés (JEDI) projekt célja a román–magyar határon átnyúló térségre irányuló foglalkoztatásnövelés a szakképzési feltételek fejlesztésével és olyan tevékenységek megvalósításával, amelyek egyensúlyba hozzák a munkaerőpiaci keresletet és kínálatot, valamint elősegítik a munkaerő mobilitását a határon átnyúló célterületen – fogalmazott Zoltán Gabriella projektmenedzser, a Szegedi Szakképzési Centrum munkatársa.

A projekt költségvetésének köszönhetően a július 3. és 14. között megrendezett pályaorientációs táborokban a projekt vezető partnere, a Szegedi SZC tíz iskolájának bevonásával vármegyeszerte összesen hatvan 6–7. osztályos gyerek táborozhatott ingyen.

szakkepzesszeged.hu

facebook.com/szegediszakkepzes